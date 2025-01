Sénégal: Tournée de la Fgts/b dans une partie du pays - Les acteurs évoquent des difficultés liées à leur statut et carrière

A la suite d'une tournée nationale qui s'est déroulée du 13 au 17 janvier dernier de la délégation de la Fédération générale des travailleurs du Sénégal (FGTS/B) dirigée par son secrétaire général Mballo Dia Thiam dans les régions de Kolda, Sédhiou, Ziguinchor et Kaolack, des camarades n'ont pas manqué d'évoquer quelques difficultés liées à leur statut et carrière.

Dans le communiqué daté du 23 janvier, (FGTS/B) renseigne qu'il s'agit principalement de la situation des agents contractuels dans les hôpitaux et du ministère de la Santé et de l'Action sociale (MSAS), du déséquilibre de la carte sanitaire dans certaines localités, de la situation des enseignants décisionnaires et de la situation des agents des Collectivités territoriales, sans oublier le monde rural.

«Pour tous ces centres d'intérêts, des réponses précises ont été apportées et des perspectives de prises en charge envisagées dans le cadre des négociations avec le gouvernement», a fait savoir la source. Et d'ajouter : «par ailleurs, la FGTS/B a lancé les bases d'une réorganisation de ses instances au niveau départemental et régional.

Il s'agira dans un proche avenir, de mettre sur pied des unités organiques capables de porter les doléances et autres préoccupations des camarades au niveau déconcentré avec comme interlocuteurs, les autorités que sont les maires, les préfets, les inspections de l'éducation et de la formation (IEF), les inspections d'académie (IA) et les gouverneurs pour une meilleure rationalisation du traitement des préoccupations des travailleurs».

Revenant sur le motif de leur tournée, les camarades de Mballo Dia Thiam ont renseigné que les échanges ont tourné essentiellement autour de trois points dont la question de la levée du mot d'ordre de rétention des données sanitaires par And-Guesseum et le dispositif de remontée des données mis en place qui a été, selon eux, bien accueilli par l'ensemble des représentants de l'Etat qui ont salué, en cela, le sens de responsabilité dont a fait montre l'Alliance And-Guesseum en mettant fin à un blocus de près de trois ans.

En outre, dans la même veine, les acteurs ont salué le succès obtenu par la seconde campagne de distribution massive des médicaments de lutte contre les maladies tropicales négligées (MTN), avec «l'onction de And Gueusseum », mais aussi la distinction de leur camarade secrétaire général Mballo Dia Thiam pour son titre de Docteur Honoris Causa. Pour les militantes, cette distinction traduit le couronnement de la persévérance et du sens élevé du devoir.