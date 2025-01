Sénégal: Vise par une enquête du parquet financier - Farba Ngom mobilise le Fouta

« Touche pas à Farba » ! C'est le slogan répété hier, jeudi 23 janvier par plusieurs personnes qui s'étaient mobilisés à Agnam (departement de Matam) pour soutenir le député Mouhamadou Ngom dit Farba. Des responsables politiques et militants de l'Alliance pour la République (APR), des populations de la région de Matam se sont érigés en bouclier du maire de Agnam dont la levée de l'immunité parlementaire est en passe d'être levée parce que visé par une enquête.

Visé par une enquête du parquet financier, le député Farba Ngom, dont la levée de l'immunité parlementaire sera à l'ordre du jour ce vendredi 24 janvier, lors d'une session plénière à l'Assemblée nationale, mobilise de plus en plus de soutiens à son endroit. Outre les soutiens parlementaires et judiciaires, plusieurs militants se sont regroupés hier, jeudi 23 janvier dans son fief à Agnam lors d'un grand rassemblement.

La manifestation qui a drainé beaucoup de jeunes, de femmes, d'enfants qui ont arboré des brassards rouges, s'est distinguée par la présence de plusieurs délégations notamment celles en provenance du niveau national et de la diaspora. A l'occasion, on remarquera la présence de plusieurs anciens ministres, d'anciens directeurs généraux, des hautes pontes de l'Alliance pour la République qui ont partagé la tribune avec plusieurs maires de la région de Matam et les présidents de conseil départemental. Dans la tumulte des interventions, c'est le maire de Ourossogui Me Moussa Bocar Thiam qui a cristallisé la détermination des populations à soutenir le député-maire de Agnam.

Au nom des alliés, le député Abdou Karim Sall oppose un « refus catégorique » contre la levée immunitaire de Farba Ngom. Saluant la mobilisation des militants et sympathisants, l'ancien président de l'Assemblée nationale, Amadou Mame Diop qui a fait le déplacement avec les anciens ministres Mansour Faye, Augustin Tine, Pape Malick Ndour, Abdoulaye Saydou Sow, entre autres, a renouvelé son soutien à Farba Ngom.

Prenant la parole au nom des femmes de la région de Matam, la députée Racky Diallo a traduit la détermination de ses consoeurs à s'ériger en boucliers de leur responsable politique. Les jeunes également, par la voix de Abdoul Aziz Diop ont montré leur engagement et leur soutien.

Prenant la parole en dernier lieu, le député-maire de Agnam a salué la forte mobilisation des populations. « Le président Macky Sall qui est mon mentor politique, m'a enseigné le respect de la justice », a-t-il déclaré.

Avant d'ajouter, « je suis serein face à ce qui se passe, et cela ne peut amoindrir mon engagement et mon idéologie politique ».