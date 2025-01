Congo-Brazzaville: Pointe-Noire - La création en vue d'un centre psychiatrique

La réunion de restitution des résultats de l'enquête épidémiologique pilote sur la fréquence des affections mentales à Pointe-Noire a eu lieu le 24 janvier, sous le patronage du ministre de la Santé et de la Population, Jean-Rosaire Ibara. Il a été accompagné de Vincent Sodjinou Dossou, représentant résident de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) au Congo et des autorités locales

Remerciant l'OMS et les autorités locales pour avoir rendu possible le déroulement de l'enquête, le ministre de la Santé et de la Population a rappelé que le président de la République, Denis Sassou N'Guesso, dans son programme de société, a priorisé l'offre de soin de santé de qualité pour tous les Congolais. C'est dans ce cadre que son ministère a élaboré le Plan stratégique national pour la santé mentale 2024-2026, selon une approche participative. Ce plan s'aligne sur le Plan national de développement sanitaire et sur les engagements internationaux.

«Concernant l'étude faite à Pointe-Noire, celle-ci rejoint les données des autres pays. Nous pensons qu'ensemble le ministère de Santé et de la Population avec l'OMS, en association avec d'autres partenaires, nous allons nous y mettre pour trouver une solution, d'abord à court terme, puis une solution à moyen terme pour la prise en charge des personnes souffrant des troubles mentaux, psychotiques aigus, d'abord pour la ville de Pointe-Noire, et pour le long terme, nous allons nous aligner sur le plan stratégique national de santé mentale, en mettant un accent sur la formation et le recrutement des agents. Un seul psychiatre pour les deux départements Pointe-Noire et Kouilou, c'est quand même énorme, on en a quatre pour tout le pays. C'est largement insuffisant », a-t-il déclaré.

Pour le représentant résident de l'OMS au Congo, la problématique de la santé mentale revêt un caractère véritablement important pour le Congo, l'OMS et ses partenaires. En effet, la thématique de la santé mentale s'inscrit en droite ligne avec le cadre pour renforcer la mise en oeuvre du Plan d'action mondiale pour la santé mentale 2013-2030 dans la région africaine de l'OMS.

« La durée de vie des personnes souffrant des troubles mentaux graves est réduit de 10 à 20 ans par rapport à la population générale, souvent en raison des pathologies physiques évitables. Dans la région africaine, le constat est que 116 millions de personnes vivent avec des problèmes mentaux. L'Afrique est aussi le continent où les enfants de moins de 15 ans consomment dans une forte proportion l'alcool. Les maladies neurologiques y prédominent telles que les accidents vasculaires cérébraux, les méningites, les migraines, les céphalées et autres. C'est le continent qui investit et dépense très peu pour la santé mentale avec moins d'un dollar contre 22 pour l'Europe » a-t-il déclaré.

Pour sa part, le Dr Dauphin Octave Michel Matemolo, chef de service de psychiatrie à l'Hôpital général Adolphe-Cise et unique psychiatre de la ville, a signifié que depuis plusieurs années, il se bat avec l'aide d'autres collègues à Brazzaville pour que soit implanté à Pointe-Noire un service de psychiatrie. Ainsi, a-t-il poursuivi, les effets commencent à se produire, conformément à cette réunion qui vient de se tenir sous le patronage du ministre de la Santé et de la Population.

«Je crois que nous allons dans la bonne direction, un grand pas a été fait pour que nous ayons un service de psychiatrie à Pointe-Noire. En ma qualité de seul psychiatre de la ville, je traverse des difficultés énormes parce que le dernier recensement fait état d'un million quatre cent mille habitants dans la ville pour un seul psychiatre. C'est vraiment insoutenable. Ainsi, il faut donc des bonnes structures de travail afin d'encourager les jeunes médecins à se spécialiser en psychiatrie »; a-t-il déclaré.

Notons que cette enquête a été réalisée par une équipe multidisciplinaire du ministère de la Santé et de la Populatopn, avec l'appui de l'OMS.