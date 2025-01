Congo-Brazzaville: Présidentielle de 2026 - Le RDD appelle à l'unité de l'opposition

Le président du Rassemblement pour la démocratie et le développement (RDD), Jean-Jacques Serge Yhomby-Opango, au cours d'une déjeuner de presse organisé le 24 janvier à Brazzaville, a renouvelé son appel à un sursaut collectif pour l'unité de l'opposition dans la perspective de l'élection présidentielle de 2026.

Pour le président du RDD, il est temps que l'opposition assume pleinement son rôle afin de mériter la confiance que le peuple est prêt à lui accorder. « Nous ne devons pas seulement être des opposants, pour s'opposer, mais être des bâtisseurs capables de nous rassembler autour d'un projet commun.

L'opposition politique dans le pays est certes diverse, elle doit cependant, aujourd'hui, se ressaisir pour éviter un déclin irrémédiable. Comme en 2016, nous réitérons notre appel à un dialogue constructif, dans le cadre des états généraux de l'opposition, dans le but d'élaborer une feuille de route commune », a exhorté Jean-Jacques Serge Yhomby-Opango.

Il a également souligné que les multiples crises que traverse le Congo ne devraient pas freiner les aspirations de l'opposition au changement, mais plutôt nourrir sa détermination et motiver sa mobilisation solidaire et audacieuse. La responsabilité historique étant, a-t-il indiqué, de proposer des solutions réalistes et inclusives, tout en incarnant l'espoir d'une jeunesse en quête de perspectives dignes à son épanouissement et à son bien-être social.

Ainsi, a-t-il poursuivi, l'opposition doit éviter les dérives politiciennes et œuvrer plutôt pour une politique fondée sur l'intérêt général. Le président du RDD estime que la perception du pouvoir en place de consolider son influence par divers moyens découle, en partie, de l'incapacité des responsables de l'opposition à affirmer pleinement leur potentiel en tant qu'alternative crédible.

« C'est pourquoi, pour sauver notre Congo, pour les besoins de la cause, nous devons nous unir pour démanteler cette machine à tricherie, ce système néfaste qui pour exister cherche résolument à dynamiser nos mouvements respectifs de l'intérieur depuis belle lurette. L'union, comme le dit l'adage, fait la force. Elle est, pour nous, la condition sine qua non pour surmonter les obstacles et bâtir l'avenir que nous espérons », a-t-il rappelé.

Améliorer la gouvernance électorale

Il a, par ailleurs, conditionné la participation du RDD au prochain scrutin présidentiel à l'amélioration de la gouvernance électorale. Selon lui, la transparence des processus électoraux demeure un enjeu critique pour le Congo. Jean-Jacques Serge Yhomby-Opango s'est dit opposé à tout système électoral qui perpétue la méfiance et s'éloigne des normes internationales.

Il a, en effet, rappelé que le RDD milite pour une réforme complète du système électoral, notamment un découpage territorial équitable, une intégration de la biométrie dans tout le processus électoral, une indépendance réelle de la Commission électorale nationale indépendante et un recensement administratif spécial paritaire pour avoir un fichier électoral fiable.

« Nous devons garantir un processus transparent et équitable, indispensable à une alternance démocratique. Aujourd'hui, certains se sont déjà jetés dans l'élection présidentielle, mais le RDD ne compte pas jouer les accompagnateurs. Tant que certains critères n'ont pas été mis clairement sur la table, il est risqué de se présenter. Tant qu'on n'a pas réglé le problème de la gouvernance électorale, tous ceux qui vont se présenter joueront le jeu du pouvoir », a-t-il précisé.

Il a annoncé l'intention du RDD de rencontrer toutes les forces vives de la nation et la tournée qu'il compte organiser à travers le pays pour avoir les déshéritas de sa base afin de peaufiner son projet de société qui est déjà pratiquement prêt, avant de se prononcer officiellement.

Interrogé sur sa rencontre avec le président du Conseil national des républicains (CNR), Frédéric Bitsamou « Pasteur Ntumi », le président du RDD, sans aller dans les détails, a répondu qu'il a été reçu par un homme politique avec qui ils ont parlé Congo. Quant à sa prétendue candidature annoncée, Jean-Jacques Serge Yhomby-Opango a indiqué que le président du CNR ne se reconnaît pas dans ces annonces faites sur les réseaux sociaux par des « agitateurs et des tribalistes ».