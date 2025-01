Congo-Brazzaville: Musique chrétienne - Charlyne Esther, la chantre au talent multiple

Passionnée de musique et fortement engagée à défendre le ministère chrétien à travers ses chants et louanges, Charlyne Esther est aujourd'hui une valeur sûre de la musique chrétienne tant son talent et son culot ne se démentent plus.

Charlyne Esther n'est pas arrivée en musique au hasard. Après de brillantes études supérieures en musique et musicologie, elle va obtenir un master en ethnomusicologie. Guidée par un appel divin, elle va mettre sa superbe voix en exergue à l'évangélisation et à l'édification de l'Église à travers les chants.

Une passion pour la musique qui va la conduire à devenir enseignante de musique, coach vocal et active dans plusieurs structures comme l'Organisation des fidèles adorateurs du Christ, dédiée à la formation des conducteurs de louanges et à l'évangélisation devenue aujourd'hui le Mouvement chrétien de l'évangile par la louange et l'adoration.

Aux côtés des autres chantres, elle apporte son expérience au sein de l'Union des professionnels des métiers de la voix qui a pour objectif de promouvoir les métiers de la voix en Afrique. Une structure qui oeuvre également comme cabinet de formation vocale spécialisé dans la formation technique et spirituelle des chantres.

A travers son ministère axé sur l'intimité avec Dieu, la foi en la manifestation de la puissance du Saint-Esprit, la victoire spirituelle et la formation de disciples, Charlyne Esther organise régulièrement des événements spirituels comme "Parfum de bonne odeur".

Femme dévouée et entièrement engagée à servir le Très-Haut par la parole et la chanson, la chantre Charlyne Esther est femme altruiste qui consacre l'essentiel de son temps aux autres qu'elle édifie par sa voix et ses enseignements avec pour dessein de former plusieurs chantres capables d'évangéliser par la chanson.

Son premier album, « Soif de l'époux », sorti il y a quelque temps, est venu consacrer son immense oeuvre au service de Jésus-Christ. Une victoire pour elle et pour l'agence Noblesse communication qui suit ses pas depuis des années.

Mariée à un pasteur, elle est mère de deux enfants.