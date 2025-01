Angola: Le pays enregistre un cumulé de plus de 700 cas de choléra et 35 décès

Luanda — Un total de 783 cas de choléra ont été enregistrés en Angola, dont 35 décès depuis la confirmation du premier cas de l'épidémie, le 1er janvier, jusqu'à aujourd'hui.

Selon le bulletin d'information des dernières 24 heures du Ministère de la Santé (MINSA), auquel l'ANGOP a eu accès vendredi, parmi les cas cumulés susmentionnés, 546 ont été enr4egistrés à Luanda, 149 à Icolo et Bengo, 84 à Bengo, Malanje avec trois et Huambo un.

De même, sur les 35 décès enregistrés depuis le début de l'épidémie, 25 ont eu lieu à Luanda, six dans la province de Bengo et quatre à Icolo et Bengo.

Les personnes touchées ont entre 2 et 81 ans, la tranche d'âge la plus touchée étant celle des deux à neuf ans avec 195 cas et 11 décès, et les patients âgés de 10 à 19 ans, avec 198 cas et cinq décès.

Parmi ces chiffres, 413 (53 %) sont des femmes et 370 (47 %) sont des hommes.

Dans le document, le Ministère de la Santé appelle la communauté à maintenir des soins préventifs contre la maladie, et tout patient souffrant de diarrhée et de vomissements doit être emmené immédiatement au centre de traitement du choléra ou au centre de santé le plus proche.

De même, une autre mesure préventive devrait être la consommation abondante d'eau bouillie ou d'eau traitée avec cinq gouttes d'eau de Javel, du sérum fait à maison préparé avec un litre d'eau bouillie ou traitée (ajouté avec deux cuillères à soupe de sucre et une cuillère à café de sel).