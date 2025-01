Angola: La vice-présidente termine sa visite de travail de trois jours à Namibe

Moçâmedes — La vice-présidente de la République, Esperança da Costa, a quitté vendredi après-midi la province de Namibe, après avoir accompli un agenda intense de trois jours.

Dans la ville de Moçâmedes, Esperança da Costa a dirigé la 3ème Session ordinaire de la Commission multisectorielle pour la sauvegarde du patrimoine culturel mondial, durant laquelle, entre autres aspects, le Projet synthèse du procès-verbal de la 2ème Session ordinaire a été analysé et approuvé, ainsi que l'évaluation du bilan des délibérations et des recommandations de la session tenue en mars 2024.

La réunion a analysé le Projet de Règlement du Comité de Gestion Participative du Centre Historique de Mbanza Congo, un document qui établit les règles d'organisation et de fonctionnement du Comité de Gestion Participative du Centre Historique, un organe collégial spécialisé à caractère permanent, en chargé de la gestion, de la conservation, de la protection et de la valorisation de ce patrimoine.

La Commission a recommandé, entre autres, des études archéologiques à l'ancien aéroport de Mbanza Kongo.

Esperança da Costa, lors de son séjour à Namibe, a visité la Station Zootechnique de Caraculo, dans la municipalité de Bibala, où, depuis 2024, se trouvent plus de 100 chameaux, un cadeau des Émirats Arabes Unis, pour promouvoir le tourisme dans cette région du sud de l'Angola.

Toujours dans la même ville, Esperança da Costa a posé la première pierre pour la réhabilitation du Ciné Estúdio, et s'est également informé du parcours historique et de l'état de conservation du Fort São Fernando (actuelle base navale) construit à l'époque coloniale.

La vice-présidente a également assisté au lancement de la Mallette Changement Climatique, qui vise à inculquer aux élèves, dès le plus jeune âge, les aspects liés à la conservation et à l'entretien de l'environnement, pour une société plus équilibrée.

Esperança da Costa s'est également rendue dans la municipalité de Virei, où elle a observé la composante historique et l'état actuel de conservation des peintures et gravures rupestres des grottes de Tchitundu-Hulu, un site de haute valeur historique, culturelle et touristique.

Le projet « Okulinonga », dont la valeur centrale est l'enseignement et l'apprentissage, a été présenté à la vice-présidente, qui a ensuite offert des denrées alimentaires et des motos aux enseignants et à l'administration locale, en plus de faire la livraison d'une ambulance et de plusieurs lots de médicaments à l'hôpital Mère-Enfant de Moçamedes.

Vendredi, Esperança da Costa a dirigé la réunion avec les membres du Gouvernement de Namibe, visant à analyser les questions liées aux Commissions et Conseils sous sa coordination.

La province de Namibe compte 694 116 habitants. Actuellement, la province compte neuf municipalités, contrairement aux cinq précédentes, à savoir Moçâmedes, Tômbwa, Bibala, Camucuio, Virei, Sacomar, Lucira, Iona et Cacimbas.