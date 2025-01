Algérie: Oran - La pièce de théâtre 'La Résilience' évoque des étapes de la Glorieuse guerre de libération

ORAN — Les amateurs du 4ème art ont assisté, vendredi soir au Théâtre Régional "Abdelkader Alloula" d'Oran, à la générale de la pièce de théâtre "La Résilience", qui évoque l'épopée des manifestations du 11 décembre 1960 contre le colonisateur français et le groupe des Six historiques qui ont orchestré le déclenchement de la Révolution du 1er novembre 1954.

La pièce, produite par la cellule artistique du Croissant-Rouge algérien d'Oran, écrite et mise en scène par Hassaïne Sidi Mohamed, traite des manifestations du 11 décembre 1960, l'une des étapes les plus importantes de la glorieuse Guerre de libération, ainsi que du groupe des Six historiques qui ont lancé la Révolution du 1er novembre 1954 contre l'une des puissances coloniales les plus redoutables du siècle dernier.

Cette oeuvre artistique aborde, à travers six tableaux, les différentes étapes de la lutte du peuple algérien, les phases de la Guerre de libération, ainsi que les massacres commis par le colonisateur français, notamment ceux du 8 mai 1945, a indiqué à l'APS le metteur en scène de cette oeuvre.

Cette pièce, d'une durée d'une heure et 20 minutes, a été animée par neuf acteurs, tandis que le traitement dramatique de la pièce a été signé par Raïs-Ali Houria, a ajouté le metteur en scène, qui est également président de la cellule artistique du Croissant-Rouge algérien d'Oran.

La présentation de "La Résilience" s'inscrit dans le cadre du lancement de la campagne nationale humanitaire de collecte de dons initiée par le Croissant-Rouge algérien pour soutenir les Palestiniens de Ghaza, qui font face à des conditions difficiles, selon la même source.

Il est prévu que cette pièce soit présentée dans 30 représentations lors d'une tournée à travers le pays. Il est à rappeler que la cellule artistique du Croissant-Rouge algérien d'Oran a déjà produit une pièce intitulée "Plus de cent ans", mise en scène et écrite par Hassaïne Sidi Mohamed, qui possède un riche répertoire de plus de 13 oeuvres théâtrales, dont "Daïha Daïha" et "Il est temps".