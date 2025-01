Afrique de l'Est: On dit que l'Afrique de l'Est est prête pour une croissance économique significative en 2025 avec un taux de croissance du PIB prévu de 5,7 %.

<strong>Addis Abeba, le — L'Afrique de l'Est est prête pour une croissance économique significative, la Banque africaine de développement prévoyant une augmentation du PIB régional de 5,1 % en 2024 et de 5,7 % en 2025.

Une table ronde sur les perspectives de l'Afrique de l'Est s'est tenue jeudi à Londres, sous le thème « Thèmes et tendances émergents qui façonnent l'environnement des affaires en Afrique de l'Est ».

Organisée par l'Association de l'Afrique de l'Est, la table ronde a réuni des intervenants clés, dont des participants de l'ambassade d'Éthiopie à Londres, et a exploré les principales tendances et évolutions qui façonneront la région au cours de l'année à venir.

L'Éthiopie, la Tanzanie, l'Ouganda et le Rwanda sont les pays qui ont enregistré la meilleure croissance de leur catégorie. Ils ont tous enregistré une expansion record du PIB de plus de 6 % en 2025.

L'ambassadeur d'Éthiopie au Royaume-Uni, Biruk Mekonnen, promeut la mise en oeuvre d'une réforme économique globale entreprise par le gouvernement éthiopien qui promet de créer une réussite potentielle en Afrique.

Le changement majeur dans la stratégie de réforme est celui adopté par le gouvernement pour passer à une économie tirée par le secteur privé.

Il a en outre souligné que les stratégies de réforme visaient à relever les défis économiques hérités du passé et à revitaliser l'économie dans son ensemble.

En outre, des efforts ont été déployés pour assurer la stabilité macroéconomique afin d'améliorer la capacité de production sectorielle, de diversifier les sources de croissance économique et de corriger les goulots d'étranglement structurels afin de garantir un environnement propice à l'initiative et à l'investissement du secteur privé.

L'Éthiopie est entrée dans l'année 2025 grâce à de vastes réformes macroéconomiques en ouvrant le secteur bancaire aux investissements étrangers, en libéralisant le marché des devises et en lançant la première bourse après cinq décennies.

En outre, les mesures positives prises par le gouvernement dans le secteur agricole stimuleront la productivité et continueront de soutenir d'autres secteurs économiques.

En outre, le secteur des services en Éthiopie connaît une croissance remarquable.

Les secteurs des TIC, de la logistique, de l'aviation et du tourisme restent des contributeurs importants à l'économie. L'ouverture du secteur des télécommunications, du secteur bancaire, des secteurs de la logistique, de la vente au détail et de l'énergie créerait également un environnement propice pour attirer davantage de capitaux privés dans l'économie.

Les avantages de la transition démographique profiteraient à l'économie. La jeunesse, qui constitue la majorité de plus de 120 millions de personnes de notre population, est prête à changer et soutient toujours la croissance économique, a noté l'ambassadeur.

Enfin, l'investissement dans l'énergie propre est un autre facteur très important à prendre en compte dans l'investissement important de l'Éthiopie dans l'hydroélectricité et l'énergie propre et propulserait sa croissance économique ainsi que celle de la région.