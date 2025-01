Soudan: Le président du Conseil de souveraineté visite la mosquée Cheikh Abdul Wahab Al-Kabashi à Bahri

Bahri — Le président du Conseil Souverain de Transition, commandant en chef des forces armées, le général Abdel Fattah al-Burhan a effectué vendredi une visite à la mosquée et aux khalwas(Ecoles Coraniques) de Cheikh Abdul Wahab al-Kabashi à Bahri (Khartoum Nord), accompagné du membre du Conseil de souveraineté, commandant en chef adjoint, le général Yasser Al-Atta, et du directeur du complexe des industries de défense, le général Mirghani Idris, le Lit-Gen Mohamed Abbas al-Labib, directeur général adjoint du Service Général des Renseignements, et le Maj-Gen Al-Numan Ali Awad al-Sayed, commandant de la région militaire de Kadaro.

Il a été reçu par Cheikh Abdul Wahab Al-Kabashi, les étudiants des Khalwas et une grande foule de citoyens de la localité de Bahri qui se sont précipités pour saluer le commandant en chef des forces armées et exprimer leur ferme position aux côtés des forces armées alors qu'elles mènent la bataille de la dignité nationale pour vaincre la rébellion brutale de la milice terroriste d'Al-Dagalo.

Le président du Conseil de souveraineté a salué le grand rôle joué par les confréries soufies dans la guerre de la Dignité.

Soulignant leur rôle dans la supplication et la prière à Dieu pour le soutien des forces armées et l'instauration de la sécurité et de la stabilité dans le pays.\OSM