Soudan: Le chef de l'Autorité populaire soudanaise pour le soutien aux forces armées et la construction du pays salue la réunion des armées, qui représente la fin de milice

Port Soudan — Le président de l'Autorité Populaire Soudanaise pour le Soutien aux Forces Armées et à la Construction du Soudan, Dr Tijani Mohamed Hassan a salué les grands sacrifices consentis par les forces armées et les autres forces régulières pour remporter une victoire stratégique. à travers la rencontre des armées aujourd'hui vendredi dans la ville de Bahri.

Dr Tijani a déclaré : « Grâce à Dieu, grâce à ceux qui sont reconnaissants pour la victoire remportée par les forces armées, le Service des Renseignements Généraux , les forces conjointes, la résistance populaire et les forces mobilisées lors de la réunion de l'armée d'Omdurman, de Kadaro et le Corps des Transmissions dans la zone du Corps des Transmissions et de la Maintenance à Bahri. » Il a félicité les forces armées pour les victoires et l'héroïsme obtenus dans les lieux d'honneur et de sacrifice dans lesquels les forces ont fait des sacrifices grand et coûteux pour libérer ces zones et aucun obstacle ne les empêchera d'avancer pour restaurer la patrie et vaincre les milices rebelles.

Il a ajouté que ces victoires obtenues aujourd'hui sont le résultat des efforts des forces armées, des forces conjointes, de la résistance populaire et des forces mobilisées, et que la poursuite des combats et des opérations militaires contre les milices se poursuit sur divers fronts de bataille.\ OSM