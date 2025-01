Soudan: Khaled Al-Eaysir - Les victoires de l'armée à Bahri , El Fasher et au Kordofan, représentent un tournant dans le processus de restauration de la sécurité et de la stabilité

Port Soudan — Le porte-parole officiel du gouvernement, ministre de la Culture et de l'Information, M. Khaled al-Eaysir a déclaré que les victoires de l'armée à Khartoum, Bahri, Al-Fasher et au Kordofan, ainsi qu'un nombre daxes de combat représente un tournant dans notre chemin vers le rétablissement de la sécurité et de la stabilité dans notre chère patrie. Il a souligné que chaque pas est le résultat des sacrifices des fils héroïques de ce pays qui ont donné ce qu'ils avaient de plus précieux pour son bien.

Il a ajouté dans un message publié vendredi sur Facebook : « Merci à Allah, qui a facilité la tâche à notre peuple pour qu'il puisse parcourir le chemin de la lutte et des victoires avec toute la fierté, la dignité , une virilité et une détermination sans précédent qui n'acceptent pas la défaite. »

Il a ajouté : « Les victoires de notre puissante armée à Khartoum Bahri, El Fasher, Kordofan et sur un certain nombre de fronts de combat représentent un tournant dans notre parcours vers le rétablissement de la sécurité et de la stabilité dans notre pays bien-aimé.

Le porte-parole officiel du gouvernement a ajouté : « Les progrès de notre vaillante armée, ainsi que des Forces Conjointes et du personnel mobilisé, sont un témoignage vivant de l'unité de notre peuple et de sa détermination à défendre sa terre et sa dignité. Nous ne nous reposerons pas tant que nous ne verrons pas « l'ensemble du territoire de notre patrie dans la sécurité, la stabilité, la paix, le progrès et la prospérité ».

Il a déclaré que la cohésion populaire et la forte volonté sont le principal motif qui donne confiance à l'armée et à tout le peuple soudanais que la victoire est proche et que Le Bon Seigneur ne gaspillera pas les efforts des fils de cette noble nation.

Al-Eaysir a déclaré : « Notre vaillante armée avance avec détermination et force sur plusieurs fronts, et les milices s'effondrent jour et nuit. La marche se poursuivra avec une détermination inébranlable jusqu'à ce que toutes les milices, les rébellions, les mercenaires et leurs partisans soient éliminés au plus vite. Avec la grâce et la direction divine, nous remporterons bientôt une victoire complète et la patrie retrouvera sa santé et sa paix. \ OSM