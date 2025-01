Madagascar: Entrepreneuriat et exportation - Les jeunes du Grand Sud en incubation

Des idées d'entrepreneuriat et d'exportation agricole émergent. Les cinquante jeunes sélectionnés pour la formation, accompagnement des PME exportatrices dans la zone d'influence du Projet d'aménagement des corridors et facilitation du commerce (PACFC) sont en pleine session d'incubation. Des formations se sont tenues depuis un mois à l'endroit de jeunes porteurs de projet de la région Atsimo Andrefana et des régions Anosy et Atsinanana. Viendront ensuite les renforcements de compétences pour les PME déjà opérationnelles, implantées dans ces régions.

Pour la zone d'influence RN9, où le projet PACFC est à l'origine de la réhabilitation, l'exploitation de la filière oignon et grains secs domine les esprits des jeunes. « Ils ont été initiés sur la base ou le mindset de l'entrepreneuriat, les outils de diagnostic en vue d'identification des opportunités. Les jeunes incubés roulent principalement sur l'exploitation de l'oignon et des grains secs comme les légumineuses, les pois de cap ou les lentilles », explique Ludovic Solofohariniaina, formateur auprès du cabinet Esprit d'Entreprise.

Parmi ces jeunes à former figurent des débutants, des collecteurs de produits locaux et certains sont déjà des producteurs. L'objectif, bien qu'ambitieux, est de les rendre opérationnels à l'exportation au bout de onze mois.

Assiduité

Pour la zone d'influence de la RN12A, dont la réhabilitation est également à l'honneur du PACFC, les jeunes incubés envisagent de devenir sous peu des exportateurs en miel et huiles essentielles notamment. Les jeunes, en provenance des régions Anosy et Atsimo Atsinanana, sont, jusqu'ici, motivés à parfaire le parcours d'incubation.

« Je me suis encore plus qu'intéressée en apprenant les statistiques des exportations agricoles des dix dernières années de Madagascar. Le pays a besoin de plus d'exportateurs. Il suffit juste d'apprendre les rouages et les procédés, vu que les produits agricoles ne manquent pas dans ma région», témoigne Olivia Velontsara, apprenante en provenance de Tolagnaro. La formation se déroule à Vohipeno pour la zone RN12A et bien que cela soit à une centaine de kilomètres de chez elle, elle reste assidue, tout comme presque tous ses pairs.

Un seul apprenant a abandonné depuis le 9 janvier, date de reprise des sessions après les vacances de fin d'année. Les jeunes en incubation se lanceront bientôt sur le module de montage de projet. Le PACFC est cofinancé par la Banque Africaine de Développement et l'Union européenne. Son objectif est le désenclavement du Sud en améliorant son accessibilité.