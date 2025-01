Madagascar: Footbal/Coach Barea A - Le mystère reste entier

L'annonce officielle du nom du nouveau sélectionneur des Barea A devrait se faire avant la fin du mois de janvier. Le comité ad'hoc est en cours de finalisation du contrat.

Le ministre de la Jeunesse et des Sports, Abdoulah Marson Moustapha, confirmé par le président de la Fédération Malgache de Football, Alfred Randriamanampisoa, a souligné en début de semaine que le nom du nouveau sélectionneur des Barea A sera dévoilé avant la fin du mois de janvier. Le nouveau coach de l'équipe nationale masculine A devrait donc être connu au plus tard dans une semaine.

Le président de la Fédération avait déjà mentionné, le 12 décembre, que l'annonce officielle du successeur de Romuald Rakotondrabe était prévue avant la fin d'année 2024, mais en vain. Ces responsables ont argumenté que « le comité ad'hoc est en train de finaliser minutieusement le contrat du nouveau sélectionneur ».

La semaine passée, le ministre des Sports a mis en avant que le retard dans la prise de décision du comité ad'hoc n'a rien à voir avec la négociation sur les salaires, car «la Fifa prend en charge en partie les salaires». Le 3 janvier, le patron de la Fédération a indiqué, sans donner plus de précisions, que cinq candidats sur les cinquante-quatre postulants ont été retenus à l'issue du casting effectué par le comité technique de la Fédération.

Moins de deux mois

Après l'élimination de Madagascar à la phase qualificative de la Coupe d'Afrique des Nations (CAN), les Barea comptent aller plus loin et espérer le ticket pour la phase finale de la Coupe du monde 2026. Après la quatrième journée, Madagascar est classé troisième avec ses 7 points (+3). Les Comores, crédités de 9 points (+4), se trouvent en tête, talonnés par le Ghana (9 points +2).

Les Barea n'auront plus que moins de deux mois pour se préparer avant leurs prochains matchs officiels. La Grande Île affrontera la République centrafricaine le 21 mars, à l'extérieur, puis elle jouera à domicile contre le Ghana, le 24 mars, respectivement dans le cadre de la cinquième et sixième journée. Le nouveau sélectionneur aura sûrement besoin de temps pour former son équipe technique, détecter et convoquer les joueurs expatriés et locaux avant le coup d'envoi du regroupement.