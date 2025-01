Madagascar: Judo/Qualifications J.O - Laura Rasoanaivo dispute six Grands Chelems par an

L'olympienne de Paris 2024, Aina Laura Rasoanaivo-Razafy, est en quête d'une deuxième qualification olympique. Sans tarder, la judokate championne d'Afrique des séniores et juniores en 2023, disputera six compétitions majeures pour obtenir des points dans le cadre de la qualification aux prochains Jeux olympiques en 2028 à Los Angeles.

« Il n'y a pas de magie dans la qualification olympique... Il faut disputer autant que possible plusieurs compétitions qualificatives. L'Union Africaine de Judo (UAJ), en collaboration avec le Comité olympique malgache et la Fédération Malgache de Judo (FMJ), prendra en charge la participation de Laura Rasoanaivo à six Grands Chelems qualificatifs pour les Jeux olympiques chaque année, pendant les quatre années précédant les Jeux », confie Siteny Thierry Randrianasoloniaiko lors de sa prise de parole hier.

Ce dernier est de retour au pays après sa reconduction à la tête de l'UAJ, pour un deuxième mandat de quatre ans. La FMJ et sa direction technique nationale ont jusqu'ici trouvé et fixé cinq dates dans le calendrier de l'olympienne.

La première sortie, le Grand Slam d'Antalya, est prévue fin mars ou début avril en Turquie. La deuxième compétition internationale dans son programme est le championnat du monde individuel des seniors, du 13 au 19 juin en Hongrie. Trois autres compétitions figurent dans le deuxième semestre de la saison, entre autres le Grand Slam d'Abu Dhabi du 17 au 19 octobre, le Grand Prix de Zagreb les 14, 15 et 16 novembre, et pour clôturer en beauté l'année, le Grand Slam de Tokyo au Japon, les 6 et 7 décembre.

Ainsi, la judokate du Saint Michel Judo Club participera à six compétitions qualificatives par an pendant quatre ans successifs. Sa participation à ces tournois de qualification facilitera sa quête du ticket olympique pour Los Angeles en 2028. Le numéro un mondial des juniors en 2023, Laura Rasoanaivo, a effectué un parcours impressionnant avant les JO de Paris.

Elle a commencé à écrire son histoire en raflant des médailles d'or dans les Opens continentaux. Par la suite, elle a par la suite décroché le titre de championne d'Afrique des juniores et séniores. La fille de l'olympien Luc Razafy Rasoanaivo aux J.O de Barcelone 1992, a enchaîné la belle moisson en remportant l'or aux Jeux africains, puis aux Jeux des Îles à domicile et aux Jeux de la Francophonie.