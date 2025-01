Madagascar: Chef Lalaina Ravelomanana - «Déçu mais satisfait du travail»

Malgré la déception d'avoir manqué le podium, Chef Lalaina Ravelomanana et son équipe se réjouissent de leur performance à la Coupe du Monde des Traiteurs.

Malgré ma déception, je tiens à souligner à quel point je suis satisfait de notre travail. Je suis très fier des filles et je suis content qu'elles aient retrouvé le sourire, même si c'est dur à avaler. Nous allons changer d'air et profiter du reste du séjour », avoue Chef Lalaina Ravelomanana après la grande finale de la Coupe du Monde des Traiteurs, jeudi soir à Lyon.

L'équipe malgache, composée de Fenosoa Rahajamalala, Bodo Rakotovao, leur coach Chef Lalaina, et Chef Rocco Andriamiarisatrana, membre du jury représentant Madagascar pour cette édition, rentrera à Madagascar le 1er février. La Grande île s'est hissé à la 4e place mondiale dans le top 5, devançant de grands pays comme les États-Unis et bien d'autres.

« C'est magnifique. Je reconnais que nous sommes la fierté de tous les Malgaches! Nous restons persuadés que nous avions le niveau pour être sur le podium. Que de chemin énorme parcouru par notre équipe, qui n'a pas la longue tradition culinaire millénaire de la France, ou de l'Italie, qui a beaucoup appris à la France dans le passé, et du Japon », ajoute le coach.

Reconnaissance

Cependant, l'équipe a tout de même remporté le prix de la meilleure dégustation dessert. Leur cake au chocolat, agrémenté de fruits secs et confits, accompagné d'une gelée aux agrumes, ainsi qu'une crêpe, a ébloui le jury.

« Nous avons réalisé un cake à base de chocolat avec un insert crémeux au chocolat et aux fruits secs, servi avec une gelée aux agrumes. Pour la pièce entière, nous avons orné notre cake avec l'allée de baobabs en chocolat et incrusté dedans la lumière pour reproduire l'effet du coucher de soleil de Morondava, à Madagascar. Pour la crêpe, nous avons utilisé un appareil à soufflé qui tient très bien et imprimé des tuiles pour une touche d'élégance.

Quant à notre entremets, nous avons créé une base d'ascquoise croustillante aux noix, une mousse chocolat et vanille, avec un insert crémeux vanille-chocolat, et un glaçage aux graines de vanille. Le tout décoré par des trompe-l'oeil représentant des gousses de vanille et des fleurs de vanille», termine-t-il.