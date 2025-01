Madagascar: Karaté/Premier League de Paris - Fenosoa Rakotobe se désiste

Annoncée comme la seule représentante de la Grande Île au tournoi de karaté, appelé Paris Open Karaté l'Open ou Premier League de Paris, la karatéka Fenosoa Rakotobe (-50 kg) ne sera pas de la partie au Karaté 1 Premier League. Cette compétition d'envergure mondiale, qui se joue du 24 au 26 janvier à Paris, plus précisément au stade Pierre de Coubertin, antre mythique du sport parisien, regroupe les trente-deux meilleurs mondiaux de chaque catégorie. Or, Fenosoa Rakotobe occupe actuellement la 92e place mondiale.

Concernant les conditions de participation à ce Karaté 1 Premier League de Paris, « seuls les athlètes figurant dans les cent premières positions du classement WKF, valable le premier jour d'inscription, sont autorisés à participer tant que le nombre d'inscriptions dans une catégorie ne dépasse pas le maximum de trente-deux inscriptions ».

Les catégories représentées sont les mêmes que pendant les Mondiaux. À savoir pour les femmes kata et combat (-50kg, -55kg, -61kg, -68kg, +68kg) et pour les hommes kata et combat (-60kg, -67kg, -75kg, -84kg, +84kg).

Dans une lettre datée du 23 janvier adressée à Abdulah Marson Moustapha, ministre de la Jeunesse et des Sports, Fenosoa Rakotobe avance deux motifs : « Contraintes personnelles et professionnelles liées à une formation préalable à une embauche au sein de l'entreprise Camoi Expertise et des examens à passer à l'Université catholique de Madagascar. »

Un autre connaisseur du rouage du karaté mondial et qui veut garder l'anonymat, donne une autre version de la non-participation de Fenosoa Rakotobe : « La karatéka malgache se place à la 92e place mondiale, donc elle ne sera pas qualifiée d'office. Sa place se trouve dans la phase 3. Sa participation n'est donc pas possible car la priorité est donnée à la phase 1 pour les numéros 1 à 32, phase 2 les numéros 33 à 64, et la phase 3 réservée aux numéros 65 à 100 ».