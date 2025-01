Madagascar: Enseignement - Des adultes retournent sur les bancs de l'école

Charline Soanantenaina, une mère de famille de 23 ans originaire de la campagne de Fianarantsoa, témoigne qu'il n'est jamais trop tard pour apprendre à lire et à écrire. Son parcours a été rendu possible grâce aux cours d'alphabétisation gratuits dispensés par les Témoins de Jéhovah.

Ce programme a permis à près de huit cent quatre-vingt personnes d'apprendre à lire et à écrire l'année dernière. Lors de la célébration de la Journée internationale de l'éducation, hier, Andry Rasoloarison, porte-parole régional des Témoins de Jéhovah de Madagascar, a déclaré : « L'apprentissage passe par la lecture. Et l'instruction spirituelle, qui est notre activité principale, requiert généralement de savoir lire, en particulier les pages de la Bible. »

Pour soutenir cette initiative, l'organisation a conçu des supports pédagogiques adaptés, intitulés « Apprendre à lire et à écrire » et « Applique-toi à la lecture et à l'écriture ». Ces outils sont une bouée de sauvetage pour de nombreuses personnes issues de milieux défavorisés, leur permettant d'acquérir les compétences nécessaires pour améliorer leur vie grâce à l'éducation.

Marie Rasoanirina, qui a également bénéficié de ce programme, explique : « J'étudiais la Bible et j'apprenais à lire et écrire à la fois, c'était merveilleux de découvrir autant de choses ! Je me souviens encore de la première fois où j'ai appris à prendre des notes et à respecter les ponctuations. C'était une satisfaction incomparable ! »

L'accès à ces cours d'alphabétisation ne se limite pas aux adultes. Selon un communiqué publié par l'organisation chrétienne, « chaque année, des cours d'alphabétisation sont offerts dans le monde entier à ceux qui en ont le plus besoin, quel que soit leur âge, leur sexe ou leur statut socio-économique.»

Grâce à ces efforts, de nombreuses personnes voient leur quotidien transformé, bénéficiant d'une meilleure intégration sociale et de nouvelles perspectives d'avenir.