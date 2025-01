Madagascar: Fortes précipitations - Des hectares de rizières immergées

Des pluies abondantes sont tombées à Analamanga ces derniers jours. Elles ont provoqué des dégâts.

Des paysans dans la région Analamanga sont entre joie et appréhension après les fortes pluies qui sont tombées ces derniers jours. Ces précipitations ont provoqué des inondations à Ampitatafika, district d'Atsimondrano, et dans les communes d'Androvakely et d'Antanetibe Anativolo, dans le district d'Anjozorobe. Plusieurs digues, n'ayant pas supporté les crues de rivière, ont rompu dans ces trois communes de la région Analamanga.

« Tout le monde a été estomaqué en constatant les rizières submergées d'eau, ce matin (ndlr : hier). Nous avions espéré fortement des précipitations suite au déficit pluviométrique, mais elles ont été trop abondantes. Si ces précipitations continuent pendant deux ou trois jours, les jeunes plants que nous avons déjà mis en terre ne survivront pas », témoigne Haja Arthur Rakotondrina, ex-maire de la commune d'Androvakely à Anjozorobe.

Selon lui, une cinquantaine d'hectares de rizières se trouvent actuellement sous l'eau dans cette localité. Cette commune se trouverait, par ailleurs, isolée. « Le pont qui relie notre commune à Anjozorobe est submergé d'eau. Le passage est impossible, car le niveau de l'eau peut atteindre jusqu'à un mètre cinquante, voire plus », alerte-t-il.

À Ampitatafika, la rupture de la digue à Androfia Malaza a également inondé des rizières dans cette commune. « Si ces fortes pluies continuent, nos jeunes plants seront détruits et nous n'aurons pas de récolte cette année », s'inquiète une agricultrice, propriétaire de 17 ares de rizières.

Difficultés

Cette montée des eaux a, par ailleurs, perturbé le quotidien des habitants. Les écoliers ont eu des difficultés à se rendre à l'école, ils ont dû faire un détour, car la route communale a été inondée. La commune rurale d'Ampitatafika a d'ailleurs sensibilisé les habitants à être sur leur garde. « Un millier de ménages vivent sur la digue. En ce moment, trois à quatre maisons sont fortement exposées aux inondations.

Leurs occupants ont été sensibilisés à rejoindre un lieu sûr si le niveau de l'eau continue à monter », indique Faly Rabekijana, adjoint au maire chargé du service technique. Pour lutter contre le risque d'inondations, l'Autorité de protection contre les inondations de la plaine d'Antananarivo (Apipa) et la commune d'Ampitatafika vont boucher cette digue avec des sacs de sable.

Le réchauffement climatique peut provoquer des situations extrêmes, comme une augmentation des périodes d'aridité et de sécheresse et une intensification des précipitations. Des ingénieurs en météorologie donnent souvent l'exemple d'un mois de pluie qui peut tomber en une journée. Madagascar est, pour le moment, dans la liste des pays à faible émission de carbone. Mais avec l'intensification des feux de brousse et de la déforestation, nous contribuerons à la perturbation de la pluviométrie.