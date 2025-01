Madagascar: Objectifs de développement durable - De jeunes malgaches en volontariat à l'étranger

Vingt et un jeunes malgaches vont partir pour la France et La Réunion afin de participer à des missions d'appui liées aux Objectifs de développement durable (ODD). « Chaque mission menée par les jeunes se base sur la réalisation des Objectifs de développement durable (ODD)», a souligné Niry Ramarijaona, représentante nationale de France Volontaires à Madagascar, lors de la cérémonie de présentation des volontaires, qui s'est tenue hier à l'Espace Volontariat Antsakaviro.

Les missions proposées couvrent une grande diversité de domaines : sensibilisation à l'environnement à travers des approches innovantes et durables, animation et développement d'éco-lieux, valorisation et conservation du patrimoine végétal endémique et indigène. D'autres missions porteront sur la protection des espaces verts, la coordination d'événements, la promotion de la culture et des arts, ainsi que l'accompagnement et le soutien aux personnes en situation de handicap.

Pour préparer cette première vague de départ, France Volontaires a organisé un stage de formation destiné aux ving-et-un participants. Ces derniers travailleront avec des associations et fondations en France et à La Réunion, dans le cadre de la coopération entre Madagascar et la France.

Ce programme de volontariat s'inscrit dans une dynamique de bénéfices mutuels: les volontaires acquièrent une expérience riche et valorisante, tandis que les régions d'accueil profitent de leur engagement et de leurs compétences.