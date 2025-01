Madagascar: Siteny Randrianasoloniaiko - Pas de salon d'honneur pour le président de l'UAJ, à Ivato

Siteny Randrianasoloniaiko, le Président de l'Union Africaine de Judo (UAJ), a été accueilli avec un enthousiasme indéniable par le mouvement sportif malgache, ce jeudi soir. Ce retour triomphal s'est déroulé dans une ambiance festive malgré le petit accroc logistique où le salon d'honneur à l'aéroport d'Ivato, réservé, n'a pas été mis à disposition.

Le 14 janvier, le président de l'Union Africaine de Judo (UAJ) et vice-président de l'Assemblée Nationale, Siteny Randrianasoloniaiko, est réélu pour un second mandat lors de l'assemblée générale de l'organisation.

Ce fut l'occasion d'un accueil triomphal pour ce dirigeant malgache, accueilli chaleureusement par la communauté sportive de Madagascar, ce jeudi soir à l'aéroport d'Ivato. Cependant, un petit incident logistique a marqué la cérémonie : le salon d'honneur, normalement réservé aux personnalités importantes, n'a pas été mis à disposition. Malgré cet accroc, l'événement s'est déroulé dans une ambiance festive, célébrant les accomplissements passés et les projets à venir pour le judo en Afrique.

Engagement

Dans son discours, le président de l'UAJ a exprimé son ambition de poursuivre le développement du judo sur le continent africain, avec des projets ambitieux pour les années à venir. Parmi ceux-ci, la création des championnats d'Afrique des clubs, dont la première édition se tiendra en Afrique du Sud, marque une étape importante. Le président a également mis en avant la réussite majeure de l'unification des pays africains autour de ce sport, malgré leurs différences culturelles. Il a salué une augmentation du nombre de judokas participant aux compétitions de l'UJA, avec un bond de 1000% en termes de participation annuelle.

Soutien

Le judo malgache ne sera pas en reste dans cette dynamique de développement. Siteny Randrianasoloniaiko a également confirmé l'excellente relation de coopération entre Madagascar et la Fédération Internationale de Judo (FIJ). Cette dernière a décidé de soutenir Laura Rasoanaivo, en reconnaissance de ses performances exceptionnelles lors de l'olympiade précédente, en prenant en charge sa participation à six Grand Slam par an, et ce, pendant quatre ans.

En novembre prochain, Madagascar accueillera également les Championnats du Monde Vétérans et Kata, un événement majeur pour le pays. De plus, des séminaires internationaux de Kata ainsi que des passages de grades auront lieu dans les îles de l'océan Indien, avec une édition potentielle à Madagascar. Ces événements offrent des opportunités exceptionnelles pour les judokas locaux et renforcent la position de Madagascar sur la scène internationale.

L'accueil réservé à Siteny Randrianasoloniaiko a été marqué par la présence de nombreuses personnalités du mouvement sportif malgache, incluant des membres du Comité Olympique malgache, dirigé par son Secrétaire Général Jean Alex Harinelina Randriamananivo, ainsi que des députés comme Jean Jacques Rabenirina, des entraîneurs, des familles et des judokas.

Ces derniers ont témoigné de leur soutien indéfectible au développement du judo, tant à l'échelle locale que continentale. Bien que l'absence du salon officiel ait fait grincer quelques dents, elle n'a, en aucun cas, affecté la portée symbolique de cet événement. L'essentiel résidait dans la reconnaissance du travail accompli et des projets ambitieux pour le judo, qui continuent de faire rayonner Madagascar et l'Afrique sur la scène internationale.