Madagascar: Harilala Ramanantso - « Je suis prête et déterminée à diriger la capitale »

La nouvelle mairesse élue de la capitale a été officiellement et solennellement installée hier dans ses fonctions.

42,66%

La cérémonie sur le parvis de l'Hôtel de Ville, a débuté par la lecture par le Préfet de Police, Angelo Ravelonarivo du jugement du Tribunal Administratif d'Antananarivo proclamant les résultats officiels des élections municipales du 11 décembre 2024 dans la capitale, créditant la candidate Harilala Ramanantsoa de 102 830 voix soit 42,66% des suffrages exprimés.

Engagement total

C'est le ministre de la Décentralisation et de l'Aménagement du Territoire, Naina Andriantsitohaina qui a posé l'écharpe tricolore de la première magistrate de la ville des Mille. « Le mandat de maire requiert un engagement total et une détermination sans faille. Diriger une grande ville comme Antananarivo est une tâche complexe mais gratifiante, lorsqu'elle est menée avec sagesse et dévouement », a-t-il déclaré, parlant en connaissance de cause pour avoir été lui-même maire de Tana auparavant.

Il a exhorté les agents de la Commune Urbaine d'Antananarivo (CUA) à collaborer étroitement avec la nouvelle mairesse afin d'obtenir des résultats positifs pour la capitale. Il a fait savoir que « les attentes des citoyens sont très élevées, et seule une mobilisation collective permettra d'avancer. Les dirigeants politiques doivent laisser place à l'action pour le bien commun ».

Aucun ennemi politique

« Je suis prête à diriger la capitale. Je suis déterminée à travailler sans relâche afin de relever les défis auxquels notre ville est confrontée. Soucieuse de « fihavanana » et de paix, je n'ai aucun ennemi politique, notre ennemi reste la pauvreté, l'insécurité et les troubles qui constituent un frein au développement. J'appelle à la collaboration de tous comme je suis moi-même ouverte à tout le monde. Ensemble nous porterons Antananarivo vers un avenir prospère, où la sécurité servira de modèle pour nos jeunes et les générations futures ».

« Afa-po »

Une fois son discours officiel terminé, la nouvelle mairesse de la capitale n'a pu être « afa-po » qu'en parlant avec le coeur. Pour remercier notamment l'assistance composée entre autres, du président du Sénat, Richard Ravalomanana ; du président de la Haute Cour Constitutionnelle, Florent Rakotoarisoa ; de plusieurs ministres, parlementaires et élus ; de membres du secteur privé, de la société civile, de « Raiamandreny » traditionnels... sans oublier la grande famille de la CUA. Elle est allée également vers les nombreux citoyens agglutinés autour de la mairie de la capitale qui a justifié hier, son appellation de ville des Mille.