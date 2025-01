Madagascar: Douanes - 12 objectifs stratégiques pour le nouveau programme de modernisation

La célébration en grande pompe de la Journée internationale de la douane (JID) qui s'est déroulée, hier au Carlton, a été également l'occasion de lancer le nouveau plan stratégique 2025-2029.

Axé sur 12 objectifs stratégiques, ce plan qui est la suite logique de celui de 2020 - 2024 se clôture sur un bilan largement satisfaisant.

Transformation

Ernest Zafivanona Lainkana, le général des douanes s'est d'ailleurs félicité de cette réussite du programme de modernisation première édition qui a comporté 31 projets de réforme concrets et innovants, conçu comme un cadre opérationnel pour la mise en oeuvre des objectifs du plan stratégique 2020-2024. Une feuille de route qui a permis une transformation de la douane malgache, qui est actuellement plus efficace, moderne et conforme aux meilleures pratiques internationales.

« Le programme de modernisation affiche un taux de réalisation de 80,82% à la fin de l'année 2024 », a déclaré le DG des Douanes. Des réformes menées selon les standards internationaux puisque les quatre axes de ce programme ont tous dépassé la barre des 75%, seuil butoir suggéré par le Fonds monétaire international qui est parmi les partenaires techniques et financiers du plan. Parmi les résultats palpables figure une importante réduction du délai de dédouanement.

78% des opérations de dédouanement des marchandises sont désormais réalisées en moins de 3 heures, positionnant Madagascar parmi les trois pays les plus performants de la région. Les recettes douanières ont également enregistré une croissance et ce, malgré les effets de la Covid 19. C'était encore le cas en 2024 où les recettes ont affiché un excédent par rapport aux objectifs fixés dans la loi de finances rectificative avec un taux de réalisation de 101%.

Trois jours

Mais le meilleur est encore à venir pour la douane qui est donc sur son deuxième plan de modernisation. Cette fois-ci, tous les intervenants du circuit douanier, y compris les services portuaires sont concernés. L'objectif, étant, selon le DG des Douanes de parvenir à réduire à trois jours, le Time Release ou délai de séjour des marchandises dans le port.

Ce qui engendrera un gain économique important pour les opérateurs en leur permettant d'éviter les frais supplémentaires de magasinage dus au long séjour au port provoqué par des procédures hors douanières. Ce nouveau programme de modernisation est axé sur 12 objectifs stratégiques.

On peut citer, entre autres : faire de la douane une administration aux frontières à l'interface de l'économie et de la sécurité ; soutenir la compétitivité de l'économie malgache dans le commerce international, faciliter et contrôler les exportations, renforcer le contrôle de l'exécution du service... Notons que la ministre de l'Économie et des Finances Rindra Hasimbelo a honoré de sa présence, cette célébration de la JID qui était également une occasion de récompenser par des certificats, 20 cadres et agents des douanes.