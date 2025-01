Madagascar: Education - L'intelligence artificielle, au coeur des attentions

La question est une discussion mondiale. L'intelligence artificielle s'est invitée, dès son apparition, dans le domaine de l'éducation et ce, sur l'ensemble de la pyramide. Au coeur des attentions plus que jamais, l'IA et ses enjeux ont été abordés dans le cadre de la célébration de la journée internationale de l'éducation, avec l'objectif d'en tirer le meilleur parti et en faire un « usage réfléchi ».

Cet outil doit alors « rester au service des élèves et des enseignants », souligne l'UNESCO, qui se penche sur la question de l'IA depuis une décennie, en mettant en avant le volet éthique et la place de la dimension humaine. Faut-il rappeler que dans les pays développés, le recours à l'IA générative dans le cadre scolaire, par les élèves et par les enseignants, est aujourd'hui une pratique courante dès le collège.

Toutefois, l'encadrement de son utilisation semble encore comporter quelques failles. Ces dernières années, les réglementations concernant l'usage des nouvelles technologies en classe se multiplient. Selon les données de l'UNESCO, le pourcentage de pays disposant d'une loi concernant de telles restrictions, a nettement augmenté : 40% en 2024 (contre 24% en 2023) disposent d'une politique, voire d'une loi interdisant l'utilisation des téléphones portables à l'école.