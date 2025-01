Madagascar: Énergie pour tous - Lancement officiel du Fonds DECIM

Ce fonds, qui est un programme phare du projet DECIM, est dédié à soutenir des initiatives visant à doubler le taux d'accès à l'électricité à Madagascar, tout en favorisant les télécommunications et les technologies numériques, en particulier dans les zones rurales, selon le MEH.

Le Fonds DECIM (Digital and Energy Connectivity for Inclusion in Madagascar) a été lancé officiellement, jeudi dernier, au Café de la Gare Soarano. Avec un financement de 97 millions de dollars alloué par la Banque mondiale, ce Fonds ambitionne de fournir l'accès à l'électricité à 2 285 000 habitants, dans le cadre de la vision « Énergie pour tous ».

Par ailleurs, le projet prévoit la distribution de 664 000 équipements numériques, dont 400 000 destinés aux femmes, afin de promouvoir l'égalité des chances et renforcer leur implication dans le développement économique et social. Certes, le développement des énergies renouvelables constitue une priorité stratégique pour ce programme.

Selon le MEH (Ministère de l'Energie et des Hydrocarbures), l'objectif est d'améliorer durablement les conditions de vie des Malgaches, notamment dans les zones rurales où l'accès à l'énergie et aux outils numériques reste encore très limité. Cette démarche vise à impulser un développement socio-économique inclusif et respectueux de l'environnement.

Tremplin

Pour garantir une gestion efficace et transparente des financements, le Bamboo Capital Partners a été désigné pour administrer le Fonds DECIM. Cette institution aura la responsabilité de coordonner les investissements en conformité avec un calendrier d'exécution précis, déjà établi, pour assurer la réussite des projets.

En ce qui concerne le lancement du 23 janvier, la cérémonie a été présidée par Stéphanie Delmotte, ministre en charge de la Promotion des Technologies de l'information et de la Communication, de la Poste et des Télécommunications, et Olivier Jean-Baptiste, ministre de l'Énergie et des Hydrocarbures.

Étaient également présents Atou Seck, représentant de la Banque mondiale à Madagascar, Christian Schattenmann, responsable principal du Fonds DECIM, ainsi que plusieurs représentants des partenaires techniques et financiers. Bref, le Fonds DECIM se positionne comme un levier essentiel pour stimuler le développement durable de Madagascar.

En mettant l'accent sur l'énergie et la transformation numérique, ce programme vise à réduire la pauvreté, créer des opportunités économiques et améliorer le quotidien des Malgaches, particulièrement en milieu rural. Grâce à ce projet, Madagascar franchit une étape décisive dans sa quête d'un avenir énergétique et technologique durable. Le Fonds DECIM, en soutenant les infrastructures essentielles, promet de transformer le paysage économique et social du pays, avec pour ambition ultime de garantir une meilleure qualité de vie pour tous.