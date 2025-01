Tunisie: Gafsa - Garantir l'approvisionnement en eau potable durant le Ramadan et l'été 2025

Une réunion du conseil régional des eaux s'est tenue vendredi au siège du gouvernorat de Gafsa pour examiner les préparatifs de l'approvisionnement en eau potable pendant le ramadan et l'été 2025, en présence de diverses parties prenantes et de représentants de la délégation régionale au développement agricole et de la société nationale d'exploitation et de distribution de l'eau.

Le gouverneur de Gafsa, Salim Farouja, a appelé à l'activation des comités techniques régionaux et locaux pour faire face au phénomène des branchements illicites et du vol de l'eau potable, identifier les points noirs, saisir les équipements, responsabiliser et pénaliser les contrevenants.

Il a ajouté que les résultats de cette session seront cristallisés et inclus dans des rapports qui seront présentés lors d'une session prévue la semaine prochaine au ministère de l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche à Tunis, puis aux présidences de la République et du gouvernement.

Le responsable du commissariat régional de développement agricole de Gafsa, Mongi Afi, a passé en revue les projets en cours dans le domaine de l'approvisionnement en eau potable dans les zones rurales, dont la mise en service officielle est prévue au cours de l'été 2025, et qui concernent les zones de Zamour et Talmayet dans la municipalité de Balkhir. Bakharia et Louza dans la municipalité d'Oum El Arayes, El Qattar et Intilaqa dans la municipalité de Gafsa Sud, Bir Idriss dans la municipalité de Sindh, Kerba et Awansia dans la municipalité de Sidi Aich, et Zaabtia dans la municipalité de Gafsa Nord, pour un coût total de plus de 35 millions de dinars au profit de 9640 personnes. .

Il a ajouté qu'il existe 109 systèmes d'eau à travers la province de Gafsa, avec une dette estimée à 1 million de dinars en faveur de la Société Tunisienne de l'Electricité et du Gaz et de la Société Nationale d'Exploitation et de Distribution de l'Eau. (Sonede)