Tunisie: BCT - Nouri supervise les préparatifs pour l'introduction des nouveaux chèques

Le gouverneur de la Banque centrale de Tunisie, Fethi Zouhair Nouri, a demandé aux banques et à la Poste tunisienne de prendre toutes les mesures nécessaires et les précautions requises pour fournir les nouveaux modèles de chèques aux clients dans les délais prévus, tout en mettant en place des solutions de paiement alternatives afin de répondre à leurs attentes.

Nouri a présidé, hier vendredi, une réunion de travail en présence des responsables principaux de la Poste tunisienne, des banques et de la société bancaire commune de compensation, afin de suivre l'avancement de l'application des dispositions de la loi n° 41 de l'année 2024, datée du 2 août 2024, relative aux chèques.

Cette réunion a porté sur les préparatifs du secteur bancaire en vue du lancement, prévu pour le 2 février 2025, de la plateforme électronique unifiée pour les chèques, ainsi que sur l'entrée en vigueur des nouveaux modèles de chèques.

Nouri a souligné que cette réforme du système des chèques marque un tournant majeur dans l'évolution du système de paiement. Il a expliqué que la plateforme représente un nouveau pilier pour les infrastructures de paiement, permettant une modernisation et un renforcement continus du système, ce qui renforcera la confiance dans les moyens de paiement, soutiendra la sécurité des transactions financières, et facilitera l'accès aux services bancaires et l'inclusion financière.

Le gouverneur a salué les efforts déployés par tous les acteurs du secteur, qui ont permis des progrès significatifs dans la mise en oeuvre de ces mesures. Il a insisté sur la nécessité de continuer à travailler de manière coordonnée pour garantir que la plateforme soit opérationnelle dans les délais prévus, au service de l'intérêt général et de l'économie nationale.

Il a également mis en avant l'importance d'élaborer une politique de communication et d'éducation financière efficace, en utilisant tous les moyens disponibles, et en impliquant tous les intervenants, afin de sensibiliser les clients aux nouvelles procédures liées aux chèques, simplifier les concepts pour eux, les accompagner et répondre à leurs demandes de manière réactive.

Les responsables des banques et de la Poste tunisienne ont exprimé leur soutien au développement du système de paiement et leur engagement à poursuivre leurs efforts en mettant à disposition les ressources humaines et logistiques nécessaires pour garantir le succès de ce projet.