Maroc: Focus à Rabat sur le rôle de la culture dans la promotion de la paix en Afrique

Rabat — "La culture, vecteur de paix en Afrique" est le thème d'une rencontre organisée vendredi à Rabat, à l'initiative du centre culturel Iklyle, relevant de la Fondation Mohammed VI de promotion des oeuvres sociales de l'éducation et de la formation, en partenariat avec l'association Africa Women's Forum.

Organisé dans le cadre de la 2ème édition de la Journée mondiale de la culture africaine, cet événement, dont Madagascar est l'invité d'honneur, met en lumière le rôle prépondérant de la culture dans la promotion de la cohésion sociale, de la paix et de la sécurité en Afrique et au-delà.

S'exprimant à cette occasion, l'ambassadeur de Madagascar au Maroc, Johary Hoela Rajobson, a souligné que cette journée culturelle est un "témoignage vibrant de l'unité et de la solidarité qui unissent les peuples africains", exprimant "sa profonde gratitude au Royaume du Maroc pour son accueil chaleureux et l'organisation exceptionnelle de cette évènement".

"Votre pays fort de son héritage historique et culturel incarne l'une des grandes forces culturelles de notre continent", s'est félicité le diplomate malgache, notant que la participation de Madagascar à cette édition en tant qu'invité d'honneur reflète l'excellence des relations historiques entre le Royaume et son pays, notamment depuis la période d'exil de Feu SM Mohammed V à Madagascar.

M. Rajobson a fait remarquer, par ailleurs, que la promotion de la culture africaine est à même de favoriser le développement durable ainsi que le respect mutuel, le dialogue et la paix, notant que l'Afrique regorge d'une diversité culturelle, ethnique et religieuse exceptionnelle qui promeut l'identité, la résilience et le développement du continent.

De son côté, la présidente de l'association Africa Women's Forum, Naima Korchi, a indiqué que la Journée mondiale de la culture africaine, initiée par l'UNESCO, vise à promouvoir la diversité culturelle, soulignant que la thématique choisie pour cette 2ème édition vient mettre en valeur le rôle pacificateur de la culture.

"Le Maroc est un très bon exemple de l'État qui prône la paix, la tolérance et le vivre-ensemble, eu égard aux diversités culturelles et religieuses" qui le caractérisent, a affirmé Mme Korchi dans une déclaration à la MAP, ajoutant que cette rencontre entend mettre en exergue le rôle positif de la culture comme fédérateur des sociétés et rempart contre les dangers de l'extrémisme.

"Le Royaume est un modèle à suivre, notamment en termes de vivre-ensemble, qui est vraiment reconnu dans le monde entier sous l'égide de SM le Roi Mohammed VI", a-t-elle soutenu, rappelant que le Maroc a été initiateur de plusieurs résolutions internationales pour lutter contre les discours qui sèment la haine et la discorde entre les peuples.

Pour sa part, Karen Smith, de l'université Al Akhawayn d'Ifrane, a expliqué, dans une déclaration similaire, qu'elle a mené des travaux de recherche centrés sur les moyens de construire des ponts entre les étudiants des différentes cultures et des différentes religions, dans le but de former une génération plus épanouie.

Au menu de cette manifestation, figure une conférence-débat animée par une pléiade d'experts et de chercheurs universitaires, axée sur la culture et l'identité, le dialogue interculturel et interreligieux, le rôle de la culture dans la résolution des conflits, ainsi que la sensibilisation à la culture de la paix et de la tolérance, entre autres.

Cet événement culturel a également été ponctué par des expositions artistiques mettant en valeur la richesse de la culture africaine, ainsi qu'un stand d'artisanat pour faire découvrir au public l'ingéniosité et la créativité des artisans africains.