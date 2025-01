Maroc: Province de Sidi Ifni - L'Unité d'enseignement préscolaire au Douar Aït Taghchit, une structure éducative destinée à renforcer l'enseignement des enfants en milieu rural

L'Unité d'enseignement préscolaire au Douar Aït Taghchit, relevant de la commune d'Anfeg dans la province de Sidi Ifni, constitue une structure éducative exemplaire mise en place dans le cadre de l'Initiative nationale pour le développement humain (INDH), particulièrement bénéfique pour les enfants des zones rurales.

Créée dans le cadre du programme "Impulsion du capital humain des générations montantes", cette unité reflète l'attention particulière accordée par l'INDH à la promotion de l'enseignement préscolaire au sein des communes rurales de la province.

Cette attention se manifeste notamment par les efforts déployés pour faciliter l'accès à l'enseignement préscolaire, sensibiliser les populations locales à son importance dans l'intégration des enfants dans l'enseignement primaire, et lutter contre l'abandon scolaire, à travers la création de plusieurs unités, dotées de matériel pédagogique et didactique.

L'unité d'Aït Taghchit, située à 130 km de la ville de Sidi Ifni, joue un rôle important dans l'éducation des enfants du douar, tout en contribuant à promouvoir leur conscience vis-à-vis des divers aspects de la vie, à enrichir leurs facultés et à renforcer l'offre éducative en matière d'enseignement préscolaire, particulièrement dans les zones rurales et isolées de la province.

Cette unité, qui a bénéficié d'un budget de 500.000 dirhams, alloué par l'INDH, pour la construction, l'aménagement, l'équipement et la gestion, dispose d'une salle équipée de matériel pédagogique, de fournitures scolaires, de livres et d'espaces innovants tels que des coins dédiés au jeu, à la peinture, aux rassemblements, à la lecture et aux projets éducatifs.

Cette structure éducative, inaugurée en novembre 2024, accueille environ 12 enfants âgés de 4 à 5 ans, qui bénéficient de cours sur les bases du langage, du calcul et du dessin, tout en intégrant l'éducation et l'apprentissage par le jeu.

Une éducatrice est chargée de stimuler leur créativité, d'enrichir leurs compétences personnelles et de renforcer leur personnalité.

L'unité d'Aït Taghchit fait partie des 59 unités créées durant la troisième phase de l'INDH (2019-2023), pour un budget global de 25,5 millions de dirhams, couvrant la construction, l'aménagement, l'équipement et la gestion. Parmi elles, 33 unités ont été construites en 2023, dont 26 inaugurées en novembre 2024.

Selon Mustapha Hammou, cadre à la division de l'Action sociale à la province de Sidi Ifni, la création de cette unité s'inscrit dans le cadre de la mise en oeuvre du quatrième programme de l'INDH, dédié à l'impulsion du capital humain des générations montantes, en particulier pour l'appui à l'enseignement préscolaire en milieu rural.

Dans une déclaration à la MAP, M. Hammou a précisé que 59 unités préscolaires ont été construites, aménagées, équipées et gérées dans la province entre 2019 et 2023, dont 33 en 2023, avec 26 inaugurées en novembre 2024 et les 7 restantes prévues pour une ouverture prochaine.

De son côté, Abdellatif Ilahyane, superviseur pédagogique de la coordination provinciale de la Fondation marocaine de la promotion de l'enseignement préscolaire à Sidi Ifni, a souligné que le partenariat entre la Fondation et l'INDH vise à généraliser un enseignement préscolaire de qualité pour tous les enfants.

Parmi les missions confiées à cette structure figurent la gestion, l'administration et le suivi des unités d'enseignement préscolaire, ainsi que la formation et l'encadrement des éducateurs et éducatrices tout au long de l'année scolaire, a-t-il poursuivi.

Quant à l'éducatrice Naïma Bounhidi, elle a indiqué à la MAP que l'unité d'enseignement préscolaire joue un rôle fondamental dans la préparation des enfants pour l'école primaire, en leur fournissant les compétences et aptitudes nécessaires. "Nous cherchons à inculquer l'amour de l'apprentissage aux enfants en utilisant une pédagogie basée sur le jeu, la peinture et le dessin", a-t-elle ajouté.

Cette expérience pionnière, menée par l'INDH, illustre une volonté de fournir un enseignement préscolaire de haute qualité et un encadrement pédagogique remarquable, attirant un nombre croissant d'enfants faisant leurs premiers pas dans leur parcours scolaire.