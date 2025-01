Maroc: Coup d'envoi à Kenitra de la 6ème édition de l'Alpha Model United Nations

Kénitra — Le coup d'envoi de l'Alpha Model United Nations 2025, une simulation des débats des Nations Unies, a été donné vendredi à Kénitra.

Organisé en partenariat avec le ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, et le centre d'information des Nations Unies (CINU), cet évènement, qui se poursuit jusqu'au 26 janvier, est une simulation hautement réaliste qui reproduit les débats et les négociations qui se déroulent au sein des Nations Unie.

Soutenues par des acteurs clés tels que le Parlement de la Jeunesse du Maroc, ces simulations offrent une expérience d'apprentissage unique qui permet aux jeunes de développer des compétences essentielles pour leur avenir, dont la recherche approfondie, l'analyse critique et la négociation.

Dans une déclaration à la MAP, la présidente de l'Alpha Model United Nations, Chahd Saadi, affirme que cette nouvelle édition sera un tremplin pour les jeunes leaders pour exprimer et débattre de solutions innovantes, tout en favorisant la collaboration et le développement des compétences en diplomatie et négociation.

De sa part, le directeur pédagogique du Groupe Alpha, Abdelilah Azzouzi, a affirmé que cette édition rassemble des étudiants de Kénitra ainsi que d'autres villes du Maroc, leur offrant une plateforme pour débattre de diverses idées et thématiques à travers une simulation réaliste en vue d'apporter des idées enrichissantes et produire des recommandations pertinentes.

Cet événement constitue une plate-forme pour préparer les jeunes leaders de demain, appelés à s'organiser en dix comités, cinq en langue française et cinq en langue anglaise, permettant ainsi une participation plus large et diversifiée, notant que chaque année, l'édition gagne en qualité et en reconnaissance.

Dans une déclaration similaire, le représentant du ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, département de la Jeunesse, Ayoub Benjida, a estimé que la présence du ministère à cette rencontre reflète son engagement envers la jeunesse marocaine, particulièrement ouverte aux questions socio-économiques importantes pour le Royaume, s'intéressant aux enjeux nationaux et internationaux, dans un climat de dialogue interculturel.

De son côté, Mohamed Rayan, élève du groupe pédagogique Alpha, a partagé ses motivations pour participer à l'Alpha MUN, expliquant que son intérêt pour la politique et l'impact impressionnant de l'édition précédente l'ont poussé à s'engager dans cette simulation.

Aussi, il a salué cette initiative qui représente une opportunité d'apprentissage unique, permettant aux jeunes participants d'acquérir de l'expérience et de se familiariser avec le fonctionnement des Nations Unies

Le Modèle des Nations Unies est une simulation hautement réaliste qui reproduit les débats et les négociations qui se déroulent au sein des Nations Unies. Dans ce cadre dynamique, les participants, appelés délégués, endossent le rôle de diplomates représentant un pays spécifique et se réunissent dans divers comités simulés, tels que le Conseil de Sécurité ou l'Assemblée Générale, où ils discutent de problématiques mondiales actuelles et pressantes, allant de la sécurité internationale aux droits de l'Homme, en passant par les questions environnementales.