Ile Maurice: Quand la smartwatch surveille la santé cardiaque

De plus en plus performantes, dotées de technologies de pointe, les montres connectées ont le vent en poupe. Si ces appareils intelligents simplifient le quotidien, ils se révèlent aussi un atout santé, pouvant même surveiller la santé cardiaque. Le Dr Khaled Luttoo, cardiologue interventionnel et consultant à la clinique Darné, nous donne son point de vue sur l'intégration des smartwatches en cardiologie moderne.

Quel est le rôle des montres connectées en cardiologie moderne ?

Ces dernières années, les smartwatches sont passées du statut de simples trackers de fitness à celui d'outils de santé sophistiqués capables de surveiller divers aspects de la santé cardiaque. Ces avancées technologiques ont non seulement rendu la surveillance cardiaque plus accessible, mais ont également influencé la manière dont nous, cardiologues, abordons les soins aux patients et les stratégies de prévention.

Les smartwatches permettent de suivre en temps réel les principales mesures de la santé cardiaque, aidant ainsi les patients et les médecins à mieux comprendre le comportement du coeur en dehors d'un cadre clinique. Ces appareils permettent aux utilisateurs de jouer un rôle actif dans leur santé cardiovasculaire toute noffrant aux médecins des informations supplémentaires pour le diagnostic et le suivi.

Quels sont les paramètres liés au coeur que peuvent suivre ces appareils ?

· La fréquence cardiaque : suivie des fréquences cardiaques au repos et en activité.

· Le rythme cardiaque : détection des rythmes irréguliers tels que la fibrillation auriculaire (FA). Cette condition passe souvent inaperçue, mais augmente le risque d'accident vasculaire cérébral. Si votre smartwatch vous avertit d'un problème potentiel, ne paniquez pas. Prenez note de l'alerte et consultez un médecin.

· Les habitudes de sommeil : surveillance de la qualité du sommeil, qui est indirectement liée à la santé cardiaque.

· Le taux d'oxygène dans le sang (SpO2) : mesure de la saturation en oxygène, utile dans des conditions telles que l'apnée du sommeil.

· L'électrocardiogramme (ECG) : certains appareils peuvent effectuer des ECG de base pour détecter une activité cardiaque irrégulière.

Bien entendu, la technologie a ses limites...

Bien que les caractéristiques des smartwatches soient impressionnantes, elles ne sont pas infaillibles. Des facteurs tels qu'une usure incorrecte, des artefacts de mouvement, le teint de la peau et les conditions environnementales peuvent affecter la précision. D'après mon expérience, les smartwatches fournissent des données utiles, mais elles ne sont pas aussi précises que les appareils cliniques.

Par exemple, un ECG réalisé dans un hôpital est plus détaillé et plus fiable qu'un ECG généré par une smartwatch. Cependant, les données des smartwatches peuvent toujours offrir des tendances significatives, en particulier lorsqu'elles sont suivies dans le temps. Considérez les données de la smartwatch comme un outil qui complète, mais qui ne remplace pas les soins médicaux traditionnels.

Y a-t-il davantage de patients qui demandent des consultations sur la base de données ou d'alertes provenant de leurs smartwatches ?

Effectivement, de plus en plus de patients consultent un cardiologue sur la base d'alertes émises par leur smartwatch. Ce comportement proactif est une évolution positive, car il nous permet souvent de détecter les problèmes à un stade précoce . Les smartwatches contribuent à combler le fossé entre l'apparition des symptômes et l'évaluation médicale, encourageant les patients à donner la priorité à leur santé cardiaque.

Quels sont les signes qui doivent alerter ?

Certains symptômes ou alertes émis par votre smartwatch doivent faire l'objet d'une attention médicale immédiate :

· Rythmes cardiaques irréguliers persistants ou alertes «FA».

· Des fréquences cardiaques extrêmement élevées ou basses au repos.

· Des symptômes tels que des douleurs thoraciques, des évanouissements, un essoufflement ou des vertiges.

Quels sont vos conseils pour ceux qui n'utilisent pas de smartwatches ?

Tout le monde n'a pas accès à la technologie des montres intelligentes, mais il existe d'autres moyens de surveiller la santé cardiaque, à savoir les contrôles réguliers de la tension artérielle, le suivi manuel du pouls au repos et la surveillance des symptômes tels que la fatigue, la gêne thoracique ou l'essoufflement.

Dans tous les cas, que vous possédiez une smartwatch ou non, restez informé, menez un mode de vie sain pour le coeur et consultez régulièrement un médecin sont les meilleurs moyens de s'assurer que votre coeur reste fort.