Ile Maurice: Environnement/Droits de la nature - Un amendement constitutionnel en préparation

Le gouvernement a annoncé plusieurs mesures pour faire face aux défis climatiques. Ainsi, un Centre régional de recherche et d'éducation sur le changement climatique et la transformation socio-écologique sera créé. Il servira de plateforme d'échange et d'action pour les habitants de l'océan Indien et d'autres régions. Par ailleurs, la diplomatie climatique sera intégrée à la politique étrangère afin de faciliter l'accès aux financements.

Dans le cadre de la gestion des finances publiques, la budgétisation «verte» permettra d'intégrer les enjeux climatiques dans les décisions gouvernementales. En outre, une évaluation des cadres institutionnels, réglementaires et juridiques en matière de climat sera menée pour assurer une meilleure coordination des actions.

D'autre part, le gouvernement prévoit de proposer un amendement constitutionnel visant à intégrer les droits de la nature dans le cadre légal. Une loi spécifique sur les zones environnementales sensibles (ZES) sera également introduite afin de mieux protéger les populations et la biodiversité.

En matière d'accès à l'information, le Plan directeur de drainage des terres et le Modèle numérique d'altitude seront rendus publics. Cela permettra aux ONG et aux universitaires d'exploiter ces données ouvertes pour élaborer des stratégies adaptées.

Parallèlement, le programme «Service à l'écologie» sera lancé afin de sensibiliser la population et d'encourager une participation citoyenne. De plus, la mise en place d'une Commission pour une Transition Juste facilitera le développement d'alternatives socio-écologiques.

Concernant la prévention des risques environnementaux, le Plan national d'intervention en cas de marée noire sera renforcé par l'acquisition de nouveaux équipements et une cartographie côtière plus précise. De surcroît, la mise en place d'un indice de performance environnementale et d'un indice de qualité de l'eau du lagon permettra un suivi plus efficace de la santé environnementale.

En vue de renforcer la résilience côtière, des travaux de réhabilitation des littoraux érodés seront entrepris sur les sites prioritaires. Par ailleurs, des terrains seront déclarés plages publiques et les accès existants feront l'objet de réaménagements.

Enfin, le tri à la source sera encouragé afin de promouvoir le recyclage et de favoriser le développement d'une économie circulaire.