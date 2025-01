Ile Maurice: Opérations maritimes et aéroportuaires - Un port moderne et efficace pour booster la compétitivité économique

L'un des objectifs du gouvernement pour améliorer la compétitivité économique de Maurice, notamment en tant que destination attractive pour les investissements étrangers, est de développer un port moderne et efficace. Ainsi, une révision complète du port et des infrastructures connexes sera réalisée afin de soutenir et dynamiser les activités économiques maritimes.

Selon Narad Dawoodarry, vice-président du Chartered Institute of Logistics and Transport, pour mettre en oeuvre ces mesures, le gouvernement doit entreprendre plusieurs actions, telles que la rénovation et la modernisation des installations portuaires existantes afin d'améliorer l'efficacité et la capacité de traitement des marchandises. Il souligne également l'importance d'intégrer des technologies de pointe, telles que l'automatisation et les systèmes de gestion portuaire, pour optimiser les opérations et réduire les délais.

En outre, la formation du personnel portuaire aux nouvelles technologies et aux meilleures pratiques est essentielle pour garantir une gestion efficace et sécurisée. Enfin, il est crucial d'établir des partenariats avec des entreprises internationales et des investisseurs afin d'attirer des investissements et des expertises dans le développement portuaire.

«Ces mesures aideront à renforcer la compétitivité du port de Maurice et à soutenir les activités économiques maritimes. En outre, l'adoption de politiques environnementales durables est cruciale pour le développement à long terme du port. Cela comprend l'investissement dans des technologies vertes et la mise en place de pratiques respectueuses de l'environnement, telles que la gestion des déchets, le contrôle des émissions et l'utilisation d'énergies renouvelables», dit-il. Il croit également, entre autres, dans la promotion de la connectivité multimodale, qui est essentielle pour maximiser l'efficacité du port. «Cela implique de renforcer les liaisons avec les réseaux de transport terrestre, ferroviaire et aérien», fait-il ressortir.

Le plan directeur pour le développement de l'aéroport sera révisé afin de s'adapter au nouveau modèle économique du pays. Ce plan inclut également l'extension et la modernisation de l'aéroport à Rodrigues.