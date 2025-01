Ile Maurice: Un «Papa-Piti Deal», selon l'affidavit Adam

L'affaire Menlo Park/Pulse Analytics continue de susciter des remous et le récent affidavit signé par Marie-Queenie Adam, public depuis hier, éclaire d'un jour nouveau les zones d'ombre entourant cette affaire complexe. Composé de plus de 600 pages de témoignages et d'annexes, ce document promet d'apporter une série de faits nouveaux face à de nombreuses interrogations.

«Vous comprendrez mieux le contexte. Beaucoup de faussetés ont circulé à notre égard. Ce document va rétablir la vérité et démontrer pourquoi cette affaire est un autre Papa-Piti Deal», a brièvement expliqué Stéphane Adam à l'express hier.

Voici les faits saillants extraits de l'affidavit :

Introduction de Menlo Park à la MIC et Harvesh Seegolam Des charges d'ententes privilegiées diverses entre Menlo Park Ltd (MPL), la Mauritius Investment Corporation (MIC) et la Banque de Maurice (BoM) émergent :

· Avant le 29 août 2024, aucun membre de MPL ne connaissait Jitendra Bissessur, alors Chief Executive Officer de MIC, ni Harvesh Seegolam, gouverneur de la BoM.

· Ziyad Bundhun, conseiller financier exclusif de MPL, a joué un rôle clé en supervisant la candidature de l'entreprise auprès de la MIC.

· Le 11 juin 2024, Bundhun a contacté Seegolam via WhatsApp, partageant ensuite le contact de Marie-Queenie Adam.

· À l'initiative de Bundhun, MPL a présenté son projet à la MIC le 29 août 2024.

Négociations ardues avec la MIC

Jitendra Bissessur aurait fermement négocié avec MPL, obtenant une participation de 9,9 % pour la MIC, contre une proposition initiale de 5,3 %, selon un rapport KPMG.

Pulse Analytics : ni produit ni filiale de MPL

Pulse Analytics, souvent associé à MPL, ne fait partie ni de l'entreprise ni de ses filiales. Pulse Analytics est cependant une compagnie «soeur».Cette clarification a été confirmée lors d'une réunion du conseil d'administration le 12 novembre 2024.

Les «menaces» de Tevin Sithanen

Tevin Sithanen, fils de Rama Sithanen, gouverneur de la BoM, est accusé d'avoir proféré des menaces à l'encontre d'Aditi Boolell, directrice de MPL, incluant des messages offensants et intimidants.

Lors d'une conférence de presse le 7 décembre 2024, Rama Sithanen a affirmé que des fonds avaient été transférés à l'étranger, ce que des audits indépendants réfutent. Les fonds, selon l'affidavit, ont été utilisés localement, conformément aux termes contractuels.

La MIC de son côté, par courrier en date du 09 janvier 2025, affirme que les clauses 2.6.1 et 2.6.2 sur l'utilisation des fonds n'ont pas été respectées.

Une capture d'écran extraite du portable d'Aditi Boolell faisant état de «menaces».

Le rôle controversé de Dilshaad et Ziyad Bundhun

· En octobre 2024, Ziyad Bundhun aurait tenté de retarder le processus d'investissement, invoquant les résultats électoraux comme une variable potentielle.

· Dilshaad Bundhun, ex-membre du conseil d'administration de MPL, aurait transmis des informations biaisées à Rama Sithanen, portant atteinte aux intérêts de l'entreprise.

· Tous les actionnaires de MPL étaient informés de la candidature à la MIC, contredisant les accusations de manque de transparence.

· Aditi Boolell a été pressée de démissionner en raison de rumeurs sur son affiliation politique. Toutefois, elle demeure secrétaire de la société et a activement participé aux discussions avec MIC.

Dans l'entourage de Rama Sithanen, contacté par l'express, l'on rejette ces allégations en faisant ressortir que c'est fait pour détourner l'attention. «All this is absolutely false. We know who is behind this. They are trying to destabilise government. We have absolutely nothing to do with this. It is a distraction...»

Alors que l'affaire Menlo Park continue de secouer les institutions financières et politiques de Maurice, cet affidavit marque une étape clé dans la quête de transparence. Les prochains développements détermineront si ces révélations suffiront à faire éclater toute la vérité.