Ile Maurice: Éducation - Reconstruction et inclusivité au coeur des priorités

Le gouvernement place l'éducation des enfants au centre de ses préoccupations. Pour redonner à ce secteur ses lettres de noblesse, plusieurs initiatives seront mises en oeuvre. «L'objectif du gouvernement est de rendre l'éducation à nouveau inclusive», a affirmé le président de la République, Dharam Gokhool. Selon lui, le système actuel exclut trop d'enfants du cursus scolaire général. «Trop peu d'entre eux accèdent à l'enseignement supérieur, et ces lacunes engendrent des injustices sociales.»

Pour y remédier, le gouvernement compte sur les Assises de l'éducation et des ressources humaines prévues en avril prochain. Ces discussions aborderont non seulement les capacités intellectuelles, mais également les infrastructures d'apprentissage et les opportunités pour développer les talents et les compétences non intellectuelles. «Le nouveau système éducatif permettra à nos enfants de libérer leur potentiel créatif et innovant, tout en développant leurs capacités artistiques, sociales et morales», a-t-il ajouté.

Le gouvernement s'assurera que les réformes couvrent un large éventail de problématiques freinant le développement des élèves, tout en relevant les défis d'un secteur en constante évolution. Depuis longtemps, les enseignants réclament une reconnaissance de leur contribution. Le gouvernement entend répondre à cette attente et prévoit également d'augmenter les dépenses par élève pour les étudiants aux besoins spécifiques.

En matière d'enseignement supérieur, une stratégie claire est également en place, selon le président. «Le gouvernement est déterminé à positionner Maurice comme un pôle mondial de l'éducation, afin d'attirer des étudiants internationaux et de faire du pays un centre d'excellence académique. Une campagne de promotion sous le slogan "Étudier à Maurice" sera lancée.» En parallèle, des efforts seront faits pour renforcer l'éducation technique et mieux répondre aux besoins des industries.