Afrique: Présidence de l'UA - L'Angola compte sur le soutien du Congo

Le chef de l'Etat, Denis Sassou N'Guesso, a échangé, le 24 janvier à Brazzaville, avec le ministre angolais des Relations extérieures, Tete António, porteur d'un message du président João Lourenço à son homologue congolais.

Le message s'est articulé sur la présidence tournante de l'Union africaine (UA) qui sera assurée par l'Angola à partir de février, à l'occasion de la 38e session ordinaire de la conférence des chefs d'Etat et de gouvernement de l'organisation continentale. Dans l'exécution de cette mission, le président João Lourenço compte sur le soutien du Congo dont le chef de l'Etat, Denis Sassou N'Guesso, a déjà assumé les responsabilités. La sollicitation de son soutien est aussi motivée par son expérience dans le règlement des conflits en Afrique.

« Le président Lourenço qui prend la présidence de l'UA très bientôt a comme soutien le président Denis Sassou N'Guesso, étant donné son expérience sur le continent. Sûrement ce ne sera pas une des rares fois que vous me verrez à Brazzaville pendant toute cette période pour pouvoir travailler dans la mise en oeuvre des décisions que nous prendrons au niveau d'Addis Abeba, en tant que Union africaine. Le président Sassou qui a eu à assumer les mêmes responsabilités, et qui a d'autres responsabilités sur le dossier Libyen, par exemple, continuera à être une source d'inspiration pour le président Lourenço », a expliqué le ministre angolais des relations extérieures, Tete António.

Les deux personnalités ont aussi parlé du raffermissement et de la redynamisation des liens d'amitié et de coopération qui existent entre le Congo et l'Angola.

« C'est dans ce cadre que je suis venu pour parler des questions bilatérales, de nos relations bilatérales qui sont excellentes. Nos deux pays sont attachés au développement, et les deux chefs d'Etat ont une responsabilité encore beaucoup élevée », a indiqué l'émissaire angolais.

Rappelons que les relations entre le Congo et l'Angola sont anciennes, marquées par la lutte de libération et l'émancipation des peuples, ainsi que l'assistance mutuelle dans divers domaines. La capitale congolaise ayant soutenu l'Angola dans le processus de sa libération dans les années 1970. Dans le cadre de l'intégration régionale, les deux pays sont membres de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale et de la Conférence internationale sur la Région des Grands Lacs.

Dans le cadre de l'intensification des liens d'amitié et de coopération entre le Congo et l'Angola, Denis Sassou N'Guesso et Joao Lourenço ont échangé récemment, le 11 janvier, à Brazzaville, sur des questions d'intérêt.