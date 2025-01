Congo-Brazzaville: Musique - 'Plus haut', nouveau clip de Roga Roga

À quelques jours de son concert inédit au Zénith Paris La Villette, Roga Roga dévoile le clip intitulé "Plus haut" réalisé avec Yorssy et Dany Sinthé.

C'est presqu'un avant-goût de la prestation de l'artiste congolais et l'orchestre Extra Musica, fin prêts pour le rendez-vous musical du 1er février dans la salle mythique du Zénith Paris La Villette.

Dans le nouveau clip, entre Yorssy, Dany Sinthé et Roga Roga, c'est un jeu de rôle musical et de pas de danse dédiés au rapprochement de la rumba et du rap français de la jeune génération des enfants congolais nés ou grandis en France. D'un côté, un genre musical plutôt récent, mélangeant des textes en français et lingala. De l'autre, un genre musical installé, qui brille depuis plusieurs générations grâce à la rythmique de la rumba inscrite en 2021 sur la liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l'humanité.

De cette collaboration, le grand public découvrira Yohane Batekela alias Yorssy, originaire de la République du Congo, ayant vécu une partie de son enfance à Saint Marceau, à Orléans, en France. C'est un artiste émergent de la scène rap francophone. Il a commencé son parcours musical à seulement 14 ans, tout en possédant un talent brut et des freestyles percutants.

De sa jeune carrière naissante, il a déjà pour lui l'art d'embarquer dans un voyage musical par son rap où il fusionne harmonieusement avec des sonorités inspirées de la mélodie congolaise, offrant une signature artistique riche et authentique. Sa prestation dans le clip démontre qu'il est devenu une figure montante qui ne cesse de surprendre et d'inspirer par son parcours et sa musique, mêlant énergie, profondeur et authenticité. Focus lui sera donné sur scène au prochain concert de Roga Roga.

À ce propos, les musiciens de l'orchestre Extra Musica en provenance de Brazzaville sont arrivés depuis le 21 janvier dernier. Leurs séances de répétition se déroulent suivant la chorégraphie mise en place et qui offrira, à en croire les organisateurs, plein de surprises à la clef.

Vivement le 1er février pour vivre la réalité au Zénith Paris La Villette.