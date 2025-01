Afrique Centrale: Musique gospel - Le label Akiba Prod prêt à partager son expérience au Congo

Créé en 2023 au Gabon, Akiba Prod est un label engagé dans la promotion des valeurs chrétiennes à travers la musique. Son ambition est d'avoir des collaborations en Afrique et dans le monde. Le Congo n'est pas en marge de cette vision par le biais de l'agence Noblesse communication que dirige Brel Nguimbi, prête à nouer un partenariat solide et durable avec le label de musique gospel.

Né de la volonté de partager la parole de Dieu et d'inspirer une adoration authentique, Akiba Prod a pour mission de produire, diffuser et soutenir des oeuvres musicales qui prônent la foi, la paix et l'adoration véritable.

Le label soutient plusieurs musiciens de renommée internationale comme O'nel Mala, un artiste chrétien internationalement reconnu, avec qui il a pu créer des projets marquants alliant talent et foi; Sandra Mbuyi, artiste talentueuse dont les oeuvres véhiculent des messages d'amour et de dévotion, en parfaite adéquation avec les valeurs chrétiennes prônées par Akiba Prod; Maryse de Sion, avec qui Akiba Prod a mené des projets musicaux profondément spirituels, renforçant ainsi sa mission de promouvoir la vraie adoration.

De par sa vision de créer un impact profond dans le monde de la musique chrétienne, avec une approche centrée sur la véritable adoration, Akiba Prod se donne pour mission de porter des messages spirituels et de diffuser la parole de Dieu à travers des productions musicales de haute qualité. Chaque projet est une oeuvre dédiée à l'expression pure de la foi chrétienne et de la louange. Ainsi, Brel Nguimbi, manager de l'agence Noblesse communication dont l'apport et le soutien pour les artistes et groupes musicaux d'obédience chrétienne ne se démentent plus, a déjà scellé avec cette maison des passerelles d'échange et de partage qui portent des fruits.

Selon les initiateurs du projet, Akiba Prod ne se limite pas à la production musicale. Le label organise également des événements annuels marquants qui renforcent son engagement à l'endroit de la communauté chrétienne. C'est le cas d'Akiba célébration qui a lieu en fin d'année, un événement festif et spirituel réunissant des artistes et des croyants autour de la louange et de l'adoration. La deuxième édition de cet événement a eu lieu en 2024. C'était un moment clé de l'année pour la communauté chrétienne où la musique et la foi se rejoignent dans une atmosphère de joie et de célébration.

Akiba Talent, l'autre événement du label, permet de détecter de nouveaux talents. Pour ce faire, Akiba Prod a lancé un concours destiné à repérer les artistes prometteurs dans le domaine de la musique chrétienne. Ce concours permet aux jeunes talents de se faire connaître et de bénéficier de l'accompagnement du label pour développer leur carrière musicale.

L'une des initiatives marquantes du label a été la création du projet musical intitulé "La paix", une oeuvre collective qui a rassemblé plusieurs artistes gospel gabonais autour d'un message puissant de paix et d'unité. Ce projet a touché de nombreux coeurs et a renforcé la présence du label Akiba Prod sur la scène musicale chrétienne locale.

Avec son studio d'enregistrement moderne, sa salle de répétition moderne, ses équipements pour la réalisation des clips video, son studio photo..., le label Akiba Prod est plus que tourné vers la valorisation et l'accompagnement des acteurs de musique gospel et la culture du Gabon, d'Afrique et du monde.