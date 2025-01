Congo-Brazzaville: Coopération - La Chine veut promouvoir un nouveau modèle de développement numérique au pays

A l'occasion de la célébration du petit Nouvel An dans le calendrier lunaire chinois, l'ambassade de Chine a organisé, le 23 janvier à Brazzaville, une cérémonie cinq jours avant d'accueillir l'avènement de l'année du serpent. Profitant de l'évément, l'ambassadrice LI Yan a fait part de la volonté de son pays de «promouvoir un nouveau modèle de développement numérique et durable pour monter en gamme la coopération sino-congolaise dans tous les domaines».

La cérémonie a réuni des personnalités congolaises de différents milieux, des élèves de l'académie militaire, des étudiants qui ont poursuivi leurs études en Chine, des ressortissants chinois et des représentants des entreprises chinoises au Congo. Le gouvernement congolais a été représenté par le ministre de la Recherche scientifique et de l'Innovation technologique, Rigobert Maboundou.

L'ambassadrice de Chine, LI Yan, a saisi cette opportunité pour rappeler les relations sino-congolaises, marquées par différents événements qui ont été organisés pour renforcer davantage les liens d'amitié et de coopération entre le Congo et la Chine : la célébration à Brazzaville du 60e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre les deux pays; la participation, en septembre dernier, du président Denis Sassou N'Guesso au Sommet de Beijing du Forum sur la coopération Chine-Afrique (Focac) et sa visite d'État en Chine, au cours de laquelle il s'était entretenu avec son homologue chinois, XI Jinping; le Congo qui a pris officiellement le relais de la coprésidence africaine du Focac. Sans oublier la signature de nombreux accords de coopération pendant le sommet du Focac, et la récente visite au Congo du ministre chinois des Affaires Étrangères, Wang Yi, etc.

« L'année du dragon s'achève et celle du serpent débutera bientôt. Tournés vers l'avenir, nous travaillerons main dans la main avec la partie congolaise pour assumer les responsabilités de la coprésidence du Focac et nous mettre à l'avant-garde du développement des relations sino-africaines et de la coopération Sud-Sud. Sur la base du renforcement de la coopération pragmatique bilatérale, nous développerons plus de projets "petits mais beaux" au service du bien-être social », a assuré la diplomate chinoise.

« Nous oeuvrerons à promouvoir un nouveau modèle de développement numérique et durable pour monter en gamme la coopération sino-congolaise dans tous les domaines. Nous nous concentrerons sur le rapprochement entre les jeunes de la nouvelle génération de nos deux pays, en vue de faire valoir leur part de contribution au développement des relations sino-congolaises et à la construction d'une communauté d'avenir partagé Chine-Congo de haut niveau », a ajouté LI Yan.

Par ailleurs, elle a expliqué comment la Chine a oeuvré à promouvoir la coopération « de haute qualité » dans le cadre de l'initiative « la Ceinture et la route » et organisé « avec succès » le Sommet de Beijing du Focac, « de sorte à consolider davantage les consensus des pays du Sud global ».

La fête du printemps, initiative pour la civilisation mondiale

Selon l'ambassadrice de Chine, LI Yan, « la fête du printemps est la fête traditionnelle la plus importante pour la nation chinoise. Cette fête représente non seulement un symbole de retrouvailles et de bonheur, mais aussi l'aspiration à une vie meilleure. La fête du printemps, créée par la Chine, a vu ses influences s'étendre vers l'Afrique et le monde entier, ce qui a contribué à l'intégration de la civilisation chinoise dans le jardin des civilisations du monde, et raconté l'histoire de la Chine au reste du monde », a déclaré la diplomate chinoise dans son discours prononcé après avoir adressé ses meilleurs voeux à tous, et exprimé ses sincères remerciements pour leur contribution au développement des relations sino-congolaises.

Récemment, elle a rappelé que l'Unesco a inscrit la fête du printemps sur la liste du patrimoine culturel immatériel, ce qui a accru l'influence de la culture chinoise sur la scène internationale et apporté une forte impulsion aux échanges humains et culturels à l'échelle mondiale. « C'est un cadeau du Nouvel An particulier pour la nation chinoise et les peuples du monde.

Concernant les questions internationales, elle a fait savoir que « son pays adopte toujours une position objective et impartiale pour favoriser les pourparlers de paix », comme la médiation pour la paix dans le Nord du Myanmar, le soutien à la reconstruction de l'Afghanistan et la signature de la Déclaration de Beijing par les différentes factions palestiniennes.

A Brazzaville, la fête du printemps, appelée aussi le Nouvel an chinois, a été célébrée sous le signe du serpent. Elle a été marquée par une séance de chorégraphie et par une exposition photos qui ravive les souvenirs des événements marquant l'historique des relations d'amitié et de coopération vieilles de plus de soixante ans.