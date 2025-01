Afrique: CAN CAF TotalEnergies 2025 - L'Afrique du Sud en quête de confirmation

Fiche d'information

Surnom : Bafana Bafana

Nombre de participations : 11 (1996, 1998, 2000, 2002, 2004, 2006, 2008, 2013, 2015, 2019, 2023)

Dernière apparition : Côte d'Ivoire 2023

Titres : 1 (1996)

Classement FIFA : 57

Entraîneur : Hugo Broos

Capitaine : Ronwen Williams

L'Afrique du Sud, l'une des équipes les plus performantes à la récente Coupe d'Afrique des Nations CAF TotalEnergies en Côte d'Ivoire, l'année dernière retrouve de plus en plus sa place parmi les meilleures équipes du continent.

Troisième en Côte d'Ivoire sous la houlette du tacticien belge Hugo Broos, l'Afrique du Sud se prépare à faire sa 12e apparition en phase finale de la CAN, cette fois-ci en tant qu'un des principaux prétendants.

Comment ils se sont qualifiés :

L'Afrique du Sud a terminé en tête d'un groupe K qu'elle partageait avec l'Ouganda, le Congo et le Soudan du Sud sans une seule défaite. Son bilan affichait quatre victoires sur six, et deux matches nuls. Ils se sont qualifiés aux côtés de l'Ouganda.

Joueur clé à surveiller

Relebohile Mofokeng

L'attaquant des Orlando Pirates, Relebohile Mofokeng, est une révélation dont les performances stratosphériques n'ont pas échappé à Hugo Broos.

Ailier à la baise mais pouvant aussi jouer comme meneur de jeu, le jeune homme de seulement 20 ans continue d'illuminer le championnat local et a également confirmé tout le bien que l'on pensait de lui lorsqu'il a eu l'occasion d'évoluer sous les couleurs de l'équipe nationale.

Le sélectionneur : Hugo Broos

Après avoir fait face à beaucoup de scepticisme de la part des supporters des Bafana Bafana, Hugo Broos a finalement conquis le coeur des Sud-Africains.

Broos a réussi à reconstruire les Bafana Bafana avec des joueurs peut connus qui ont tout donné pour le drapeau sud-africain.

Pratiquement la même méthode que le sélectionneur aujourd'hui âgé de 72 ans avait appliquée pour offrir le trophée continental au Cameroun en 2017.

La capacité unique de Broos à tirer le meilleur parti des jeunes joueurs inexpérimentés chez les Bafana Bafana lui a également valu une reconnaissance lors des récents CAF Awards, avec une présence parmi les nominés au titre du meilleur entraineur de l'année.

Précédentes participations de TotalEnergies à la CAN de la CAF

Depuis leurs débuts en 1996, les Bafana Bafana étaient sur une spirale descendante. En 1998 au Burkina Faso, ils ont terminé deuxième, avant de descendre à la troisième place en 2000 lors de l'édition tenue au Ghana et au Nigeria.

Après trois podiums consécutifs, les Sud-Africains ont connu des difficultés sur le continent avant leur impressionnante prestation en Côte d'Ivoire, où ils ont surpris le favori du tournoi, le Maroc, en huitième de finale et terminé à la troisième place.

Le saviez-vous?

Le seul titre de l'Afrique du Sud à la CAN CAF TotalEnergies a été remporté à domicile pour sa première participation à Soccer City, grâce à une victoire 2-0 en finale contre la Tunisie.