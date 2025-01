Algérie: Est du pays - Large participation aux réunions consultatives consacrées à l'avant-projet de la loi organique sur les associations

CONSTANTINE — Les réunions consultatives destinées à débattre de l'avant-projet de loi organique sur les associations, organisées samedi dans les wilayas de l'est du pays à l'initiative de l'Observatoire national de la société civile (ONSC), ont été marquées par une importante participation d'acteurs de la société civile.

A Constantine, une rencontre a été organisée à la Maison de la culture Malek-Haddad en présence de 410 associations actives dans les wilayas de Skikda et de Constantine, à l'ouverture de laquelle le représentant de l'ONSC à Constantine, Ahmed Benkhellaf, a souligné que l'avant-projet de loi organique sur les associations "constitue une étape-clé pour développer la vision de la gestion de la chose publique".

De son côté, le représentant de la délégation des associations de la wilaya de Skikda, Nabil Menikar, a indiqué que cette rencontre, une "opportunité qui ne s'était pas présentée par le passé aux acteurs de la société civile", sera "une porte d'entrée vers un nouvel avenir et vers l'amélioration du travail associatif en vue de dynamiser la scène culturelle, sportive et économique, encadrer la jeunesse et promouvoir le développement national".

A Batna, plus de 160 associations activant dans différents domaines ont participé, à la grande salle de conférences de l'Institut d'enseignement professionnel, à une rencontre similaire lors de laquelle le représentant du président de l'ONSC, Adel Kechat, a souligné l'importance de cette initiative, qui permettra aux associations activant dans les communes, les wilayas et à l'échelle nationale, de soumettre des propositions pour enrichir la loi organique en se fondant sur leur expérience dans le domaine des actions associatives.

Il a ajouté que cette rencontre intervient en application des directives du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, visant à promouvoir la démocratie participative et à permettre à la société civile de participer à la gestion des affaires publiques à travers un dialogue et une concertation libres, responsables et constructifs.

Dans le même contexte, la ville d'Annaba a abrité, à la Maison de la culture et des arts Mohamed-Boudiaf, sous la supervision du Secrétaire général de la wilaya, Mohamed Hamadi, une rencontre régionale qui a englobé les wilayas d'El Tarf, de Guelma et d'Annaba, et qui a réuni quelque 300 associations.

Les intervenants ont mis l'accent sur les aspects juridiques régissant l'activité des associations et définissent leurs missions, ainsi que sur les domaines de partenariat et de coopération entre les associations et l'environnement socio-économique.

Les participants ont également soulevé des préoccupations liées aux aspects matériels qui entravent la réalisation des objectifs fixés dans le cadre des programmes de travail de nombreuses associations, mettant en exergue l'importance de la contribution positive du mouvement associatif et de la société civile dans les questions qui concernent l'avenir de la jeunesse et protègent cette frange des phénomènes négatifs qui la menacent.

A Khenchela, le directeur de la réglementation et des affaires générales (DRAG), Redouane Belbali, ainsi que des responsables de l'ONSC des wilayas de Khenchela et d'Oum El Bouaghi, Zoulikha Khaouni et Fouzia Chergui, ont ouvert les travaux d'une rencontre analogue à l'Office des établissements de jeunes (ODEJ) où il a été souligné que cette initiative est une "occasion d'étudier et d'enrichir le projet conformément à l'approche démocratique participative, d'autant que la loi actuellement en vigueur, publiée en 2012, a besoin d'une actualisation, certains de ses articles devant s'adapter aux développements vécus à l'échelle nationale".

A Tébessa, une représentante de l'ONSC, Manar Cherfi, a souligné, lors de la rencontre consultative qui a également réuni des représentants de la wilaya de Souk Ahras, que ces réunions "constituent une étape importante dans la poursuite du processus de réformes en vue de la promulgation de lois à même de renforcer le front intérieur".

A Biskra, le Centre de recherche scientifique et technique des régions arides (CRSTRA) a accueilli plus de 100 associations actives dans les wilayas de Biskra et d'Ouled Djellal, permettant à de nombreux intervenants de mettre l'accent sur la nécessité de "renforcer la confiance entre les associations et la société" et d'oeuvrer à hisser le niveau de l'activité associative et du bénévolat.

A Sétif, 180 représentants d'associations de la société civile ont participé à une rencontre d'enrichissement de l'avant-projet de la loi organique sur les associations à la Maison de la culture Houari Boumediene, dans le cadre de l'instauration du principe de consultation et de dialogue avec les différentes associations nationales.

La rencontre, animée par Faiza Riache, membre de l'ONSC, et Omar Benseridi, chargé des associations au cabinet du wali, s'est déroulée sous forme de dialogue ouvert au cours duquel les représentants des associations culturelles, sportives, scientifiques, religieuses et autres ont débattu de l'avant-projet de la loi organique sur les associations et présenté des propositions à cet égard.