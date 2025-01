Congo-Brazzaville: Gouvernance - Dominique Basseyla propose une réorganisation du paysage politique

Au cours d'un point de presse animé le 25 janvier à Brazzaville, le ministre délégué, commissaire général du Comité adhoc de suivi des recommandations du dialogue national de 2015, Dominique Basseyla, a fait une série de propositions qui conduisent à la réorganisation du paysage politique congolais, induisant de ce fait la révision de la Constitution du 15 octobre 2015.

Au nombre des propositions faites par Dominique Basseyla, il y a la création des trois blocs de partis politiques; l'aménagement de la fonction exécutive avec la création de la vice-présidence et les améliorations du dispositif juridique pour l'élection des députés, des sénateurs et des conseillers locaux.

En ce qui concerne la création des trois blocs de partis politiques, Dominique Basseyla s'est appuyé sur le fait que pour un pays de près de six millions d'habitants, il y a près de soixante partis politiques. Selon lui, cet état de fait conduit à un paysage politique éclaté et fragmenté qui est source de frustrations, de revendication, de contestations et qui porte en lui-même les germes des élections conflictuelles.

Ainsi, l'orateur a proposé trois blocs politiques, à savoir le bloc des partis républicains; le bloc des partis socio-démocrates et le bloc des partis du centre. A cet effet, chaque bloc, a-t-il précisé, devrait présenter un candidat à l'élection présidentielle. Ainsi, la Constitution devait supprimer les candidatures indépendantes.

Pour ce qui est de la création du poste de vice-président de la république, le Comité adhoc de suivi des recommandations du dialogue national 2015 a proposé deux options. La première donne le pouvoir discrétionnaire au candidat-président de faire son choix à l'intérieur de son bloc politique. Cette option lui offre également la latitude de nommer une personnalité dont il juge apte à assurer la fonction de vice-président. La seconde option est d'élire un président avec son collistier qui devient, dès leur élection, le vice-président.

Parlant de l'élection des députés à l'Assemblée nationale, le Comité adhoc de suivi des recommandations du dialogue national 2015 a réaffirmé l'instauration du srcutin de liste à la réprésentation proportionnelle aux élections législatives. A cet égard, a affirmé l'orateur, le député supléant disparaît. Ainsi, a poursuivi Dominique Basseyla, ce sont les candidats qui viennent sur la liste immédiatement après le dernier candidat élu qui remplacent les députés dont le siège devient vacant.

Dans le même ordre d'idées, l'orateur a suggéré que les élections législatives vont se dérouler en un seul tour. C'est ainsi, a-t-il renchéri, que dans le système de la démocratie inclusive et participative qui est souhaité, on ne constatera que l'existence d'une majorité et de deux minorités dans la mesure où, a-t-il expliqué, les trois composantes politiques seront présentes dans toutes les institutions. De ce fait, le statut de chef de file de l'opposition politique devra étre supprimé.

Dominique Basseyla a conclu qu'une profonde réorganisation institutionnelle et de la loi électorale est nécessaire à l'issue d'une concertation politique qui va réunir tous les acteurs politiques et de la société civile.