Congo-Brazzaville: Exécutif - Plaidoyer pour la création d'un ministère de prise en charge de la personne vivant avec handicap

L'Union des informaticiens handicapés du Congo (UIHC) que préside Castard Nzaou-Pambou a sollicité, le 25 janvier, à Brazzaville au président de la République la création d'un ministère chargé de la personne vivant avec handicap, en application de l'article 31 alinéa 2 de la Constitution du 25 octobre 2015.

Castard Nzaou-Pambou a indiqué que l'article 31 alinéa 2 de la Constitution du 25 octobre 2015 stipule que « l'Etat a le devoir de promouvoir la présence de la personne vivant avec handicap au sein des institutions et administrations nationales et locales ». Le président de l'UIHC s'est référé aux ministères de la Femme et à celui de la Jeunesse. « Les femmes et les jeunes sont des groupes vulnérables qui ont des ministères mais pourquoi pas nous ? Nous avons déjà un Conseil consultatif, pourquoi pas un ministère ? », s'est interrogé Castard Nzaou-Pambou.

La sollicitation d'un ministère pour les personnes vivant avec handicap est formulée à la faveur de la séance de restitution, par le président de l'UIHC, du premier forum national sur le handicap en République du Congo, tenu du 3 au 6 décembre 2024. Outre l'obtention d'une place à l'exécutif, l'UIHC désire pour la personne vivant avec handicap un quota de huit places au Parlement dont quatre au Sénat et quatre à l'Assemblée nationale ainsi qu'un pourcentage de 10% pour les recrutements à la fonction publique.

Dans le cadre des soins de santé inclusifs et pour leur vulnérabilité, l'UIHC a déposé au forum national sur le handicap une autre proposition relative à la prise en charge de soins gratuits dans les hôpitaux du pays et l'accessibilité du milieu physique, bâtiments, rampes, routes, etc.

Afin d'aider la personne vivant avec handicap à gagner en autonomie, à s'adapter à sa nouvelle condition physique et à se réinsérer dans sa vie familiale, sociale et professionnelle, l'UIHC avait formulé, lors du forum national sur le handicap, sa proposition sur l'éducation pour tous, l'emploi sans discrimination, la réadaptation pour tous, la sensibilisation pour tous ainsi que la culture, les loisirs et les sports pour tous.

Signalons que peuvent ainsi être considérées comme des personnes vulnérables celles qui ne sont pas en mesure d'exercer suffisamment leurs droits et libertés, du fait de leur situation pathologique ou de handicap, ou de leur âge, de leurs conditions économiques d'existence.