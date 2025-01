Congo-Brazzaville: Passation des marchés publics - La société civile impliquée dans l'évaluation

Les organisations de la société civile (OSC) congolaises sont considérées comme des acteurs-clés de l'évaluation de la performance du système national de passation des marchés publics. Quelques délégués de ces OSC se sont récemment initiés, à côté des représentants de l'administration publique et du secteur privé, à l'élaboration des rapports d'évaluation suivant la méthodologie MAPS II qui est le nouveau standard mondial.

La session de renforcement des capacités des parties prenantes à l'évaluation de la passation des marchés publics selon la méthodologie MAPS II a été organisée, du 20 au 24 janvier, à Brazzaville par l'Autorité de régulation des marchés publics (ARMP), avec l'appui de la Banque mondiale à travers le Programme accélérer la gouvernance institutionnelle et les réformes pour un fonctionnement durable des services. Dans un contexte de réforme visant à moderniser le processus de la commande publique, les OSC locales peuvent contribuer à rendre la passation des marchés publics plus transparente et à garantir des résultats.

L'implication des acteurs indépendants est cruciale en ce qu'elle permet à ceux-ci de relever les forces et les faiblesses du système afin de le renforcer. La modernisation du mécanisme d'évaluation de la commande publique, à en croire le directeur général de l'ARMP par intérim, Davy Wolfgang Opoko, va également rassurer les partenaires techniques et financiers qui arrivent à mieux déterminer les risques auxquels sont exposés les fonds qu'ils octroient aux pays et à apprécier la performance de ce système.

L'objectif a été atteint car les participants à ces assises ont bien saisi l'approche pour mener l'évaluation MAPS au Congo. « Les prochaines étapes de ce processus consisteront notamment à l'élaboration de la note conceptuelle par le secrétariat technique MAPS, la transmission et la validation de celle-ci, la présentation et la validation de la même note conceptuelle par les parties prenantes, le démarrage des travaux d'évaluation, c'est-à-dire le renseignement de la matrice des indicateurs, la validation de cette matrice et la production du rapport MAPS », a défini Davy Wolfgang Opoko.

Rappelons que durant les cinq jours, les participants ont échangé autour des éléments nécessaires à l'évaluation du système congolais de passation des marchés et examiné l'articulation du système de passation des marchés de la République du Congo. Outre le contenu de l'outil MAPS, les discussions ont aussi porté sur la matrice des indicateurs, l'examen du pilier 1 portant cadre législatif, réglementaire et politique, l'étude du guide destiné aux autorités nationales fournissant des conseils pratiques pour mener à bien le processus d'évaluation MAPS, ainsi que le modèle de rapport d'évaluation.