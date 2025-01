Tunisie: Mahdia - La société civile s'inquiète de la situation environnementale catastrophique à Chebba

La société civile de Chebba (gouvernorat de Mahdia) a appelé à une intervention rapide et efficace pour résoudre la crise environnementale dans la région, due à la pollution émanant des stations de pompage et de traitement des eaux usées.

Les organisations signataires d'une pétition l'Association pour la promotion de Talib Chebbi, l'Association des amoureux de Chebba, l'Association pour le maintien et le développement de la ville de Chebba, l'Association Chebba pour les arts et l'océan et l'Association de développement de Chebba, ainsi que l'organe local du Croissant-Rouge tunisien, l'Union locale pour l'agriculture et la pêche, l'Union générale tunisienne du travail et les scouts de Chebba, ont manifesté le 28 janvier devant la municipalité pour exiger une intervention rapide face à la situation environnementale catastrophique de Chebba.

En effet, des fuites au niveau des conduites d'assainissement seraient responsables de la pollution de la mer et présentent, par ailleurs des risques pour la santé humaine en raison du non-respect des spécifications techniques par l'Office national de l'assainissement, ainsi que du manque d'entretien et de la négligence du système des égouts.

Parmi les normes non respectées figurent la longueur du canal de drainage vers la mer, qui ne dépasse pas 250 mètres, ainsi que le non-respect de la profondeur de l'eau dans laquelle les eaux de cale sont déversées. La société civile a, par ailleurs, exprimé son refus la mise en oeuvre du projet de raccordement de la ville voisine de Melloulch au réseau d'assainissement avant la réalisation d'une étude d'infrastructure complète et sérieuse visant à protéger les résidents et la plage, affirmant que le réseau d'assainissement en cours de détérioration ne peut pas accueillir des quantités supplémentaires d'eaux usées en provenance de Melloulch.