Tunisie: RFR - Inauguration officielle de la ligne D reliant Tunis à Gobaâ

Le projet de la ligne D du réseau ferroviaire rapide (RFR) de Tunis reliant Tunis à Gobâa a été inauguré, samedi, 25 janvier 2025, par le ministre des Transports, Rachid Amri qui a mis l'accent sur les efforts qui ont été engagés par le ministère pour améliorer la qualité des services de transport en commun et satisfaire les attentes des usagers.

Les négociations sur les lignes C et F ont été déjà lancées, a-t-il ajouté. « Les efforts du ministère se poursuivent. Il faut savoir que le Président de la République porte une attention particulière et constante à l'amélioration de la qualité des services de transport et au fait que les usagers puissent prendre les moyens de transport en commun dans les meilleures conditions.

Notre objectif est de réaliser,dans les plus brefs délais les projets de transport relatifs à Bir Kassaâ, Fouchana, Mhamdia et Mnihla où il ya une forte concentration urbaine. Nous allons effectuer les études nécessaires et accélérer, grâce aux efforts de l'Etat et aux bailleurs de fonds, la concrétisation de ces projets ».

Moyennant un coût de 1360 millions de dinars(MD), avec une contribution de 40% de l'Etat tunisien au financement de ce projet, tandis que les 60% restants sont couverts par un cofinancement de la Banque Européenne d'investissement (BEI) , ,l'Agence Française de développement (AFD), la Banque Allemande pour le développement (KFW) et un don de 28 MD de l'Union Européenne (UE), cette ligne s'étend sur une distance de 13,5 kilomètres.

Dans une déclaration à la TAP, l'ambassadeur de l'Union européenne en Tunisie, Giuseppe Perrone, a exprimé sa satisfaction du lancement de ce projet perçu comme l'un des importants projets de partenariat entre l'Union européenne et la Tunisie.

Le transport est un secteur clé du partenariat bilatéral, a indiqué Perrone, ajoutant que l'exploitation de ce projet reflète l'engagement des deux parties à mettre en oeuvre des projets qui impacteront positivement sur les conditions de vie des citoyens.

L'Ambassadeur Perrone a fait part des préparatifs pour l'identification d'autres projets avec la Tunisie dans le domaine des transports, dans le cadre des travaux du sous-comité des transports de l'Union européenne à Bruxelles, qui serait ensuite convoquée pour examiner les accords de partenariat bilatéraux dans ce domaine et étudier de nouvelles possibilités de coopération.

Pour sa part, l'ambassadrice de France à Tunis Anne Guéguen a mis l'accent sur le rôle de l'Agence Francaise de Developpement (AFd) ainsi que les autres partenaires dans la réalisation de ce projet qui ne manquera pas d'amélorer le transport au niveau du grand Tunis.

Il y a lieu de noter que la ligne D du réseau ferroviaire rapide de Tunis reliant Tunis à Gobâa (La Manouba) est la deuxième qui est entrée en service après la ligne E reliant Tunis/Bougadfa /Sidi Hassine inaugurée en mars 2023.