Tunisie: Onze services hospitaliers tunisiens obtiennent le statut universitaire

Onze services répartis dans plusieurs hôpitaux régionaux de six gouvernorats ont obtenu le statut universitaire, selon des décisions conjointes du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique et du ministre de la Santé. Ces décisions, datées du 21 janvier 2025, ont été publiées dans le Journal officiel de la République tunisienne, n°9 de l'année 2025, paru hier, vendredi.

Parmi les services concernés figurent celui de médecine dentaire de l'hôpital régional de Ben Arous, les services de chirurgie urologique, de médecine d'urgence, et d'anesthésie-réanimation de l'hôpital régional de Sidi Bouzid, ainsi que les services de médecine du travail, d'ophtalmologie et d'endocrinologie de l'hôpital régional de Gafsa.

Le service de médecine préventive et communautaire de l'hôpital régional de Ksour Essef (gouvernorat de Monastir) et le service de cardiologie de l'hôpital régional de Kasserine ont également été concernés. Enfin, l'hôpital régional de Djerba (gouvernorat de Médenine) a vu ses services d'anesthésie-réanimation et de pathologie-cytologie se voir attribuer ce statut.

Salem Issa, directeur de l'hôpital régional de Djerba, a salué cette décision, qu'il considère comme une avancée majeure pour le système de santé publique. Il estime qu'elle contribuera à renforcer les services hospitaliers en leur apportant des compétences médicales spécialisées, notamment en réanimation, anesthésie, pathologie et cytologie. Selon lui, cette reconnaissance rendra les services concernés plus attractifs, tant pour les professionnels de la santé que pour les étudiants et chercheurs, favorisant ainsi le développement de la recherche scientifique et de l'enseignement médical.

Issa a également précisé dans une déclaration à l'agence Tap que l'attribution du statut universitaire au service de pathologie et de cytologie de l'hôpital de Djerba constitue une première étape vers la reconnaissance d'autres services. Ce service, qui a débuté ses activités en janvier 2025 après une année de préparation, a permis de réduire la dépendance vis-à-vis de l'hôpital universitaire de Médenine, où 826 échantillons avaient été envoyés pour analyse en 2024.