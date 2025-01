Tunisie: Transport au pays - Négociations lancées pour les lignes C et F du RFR

L'inauguration de la ligne D du réseau ferroviaire rapide (RFR) de Tunis, reliant Tunis à Gobâa, a été marquée par une annonce importante concernant les négociations en cours sur les lignes C et F du projet global. Cette annonce, faite par le ministre des Transports, Rachid Amri lors, de la cérémonie du 25 janvier 2025, s'inscrit dans le cadre des efforts continus du gouvernement pour améliorer les services de transport en commun et répondre aux attentes des citoyens.

Le ministre a rappelé l'engagement du ministère et du Président de la République à accélérer la réalisation des projets de transport prioritaires, notamment ceux liés à des zones urbaines stratégiques telles que Bir Kassaâ, Fouchana, Mhamdia et Mnihla. Ces projets visent à désengorger les grandes agglomérations et à améliorer les conditions de vie des usagers, avec le soutien de l'État et des bailleurs de fonds internationaux.

Pour rappel, le projet global du RFR, dont la ligne D fait partie, représente un investissement de 1 360 millions de dinars, financé à hauteur de 40 % par l'État tunisien et 60 % par des institutions internationales telles que la Banque Européenne d'Investissement (BEI), l'Agence Française de Développement (AFD), la Banque Allemande pour le Développement (KFW), et l'Union Européenne à travers un don de 28 millions de dinars.