Afrique: Le Président du Ghana attendu samedi à Luanda

Luanda — Le Président du Ghana, John Dramani Manama, arrive samedi à Luanda, pour une visite de quelques heures en Angola.

Selon un communiqué du ministère des Relations extérieures, le Chef de l'État ghanéen sera reçu, à l'aéroport international 4 de Fevereiro, par le ministre Téte António.

Les relations politico-diplomatiques entre l'Angola et le Ghana se caractérisent par une coopération mutuelle, des liens historiques et des intérêts communs, notamment dans le contexte de l'Union africaine (UA) et d'autres organisations multilatérales.

Les deux pays partagent la vision de promouvoir la paix, le développement durable et l'intégration régionale sur le continent africain.

L'Angola et le Ghana ont des racines historiques liées à la lutte pour l'indépendance africaine et au renforcement du mouvement panafricaniste.

En matière de coopération économique et commerciale, les deux pays explorent des opportunités pour renforcer les liens économiques, notamment dans les secteurs de l'énergie, des mines et de l'agriculture.

Les entreprises des deux pays ont manifesté leur intérêt à investir dans des secteurs stratégiques tels que le pétrole et le gaz, compte tenu de l'importance de ces secteurs dans leurs économies.

Sur la scène internationale, l'Angola et le Ghana collaborent dans des forums tels que les Nations Unies, l'UA et la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO), en se concentrant sur les questions liées à la sécurité, à la stabilité et au développement.

Tous deux prônent le renforcement des institutions africaines pour faire face aux défis communs tels que le terrorisme, les conflits régionaux et le changement climatique.

Les relations continuent de s'approfondir, avec des visites diplomatiques et des accords bilatéraux visant à promouvoir la paix, le développement économique et le bien-être de leurs peuples.