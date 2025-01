Angola: Luanda envisage de cultiver des jardins communautaires

Luanda — Le secteur agricole provincial de Luanda envisage, cette année, de cultiver des jardins communautaires pour une plus grande participation de la population à la production alimentaire, a déclaré vendredi à l'ANGOP le responsable local, João Pedro.

Selon le directeur provincial de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche, des études sont actuellement en cours pour identifier des espaces, en collaboration avec les administrations municipales, et, une fois cette question résolue, le programme sera élaboré sur la base du volontarisme des habitants.

João Pedro, qui parlait de la nécessité de renforcer la sécurité alimentaire, a déclaré qu'il s'agissait d'un espace collectif dans lequel la nourriture pouvait être produite et aider les habitants à s'intégrer dans des projets qui conduisent à l'apprentissage de l'agriculture et à la préservation de l'environnement.

Selon lui, ce type de jardin contribuera au développement de saines habitudes de vie, à travers la plantation d'aliments, en plus de sensibiliser au bien commun, puisque les résidents pourront participer à la culture, définir des règles de partage des produits et contrôle de l'espace.

Il a informé que le secteur a reçu des demandes pour la mise en oeuvre du projet, de la part de certaines institutions, en mettant l'accent sur la cité-dortoir de Kilamba, où les espaces vacants peuvent être utilisés.

Des tomates, des poivrons, de la laitue, entre autres légumes, seront cultivés dans ce type de jardin, et les communautés doivent recevoir l'assistance technique de la Direction provinciale de l'Agriculture.

Il convient de noter qu'il existe déjà un projet de jardins scolaires dont, à ce jour, ont bénéficié plus de 100 institutions du premier et du deuxième cycle d'enseignement, au niveau provincial.

Outre les légumes, les tomates et les poivrons, le projet est également dédié à la production de fruits, dans un programme qui vise à inculquer aux élèves le goût de la nature, à améliorer leur alimentation et à les sensibiliser à l'importance de l'agriculture.

Le projet scolaire est un partenariat entre le Fonds d'appui au développement agricole (FADA) et l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO), ainsi que des agronomes bénévoles.

Le directeur provincial de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche a déclaré qu'au début de l'année en cours, 15 institutions ont été identifiées, parmi lesquelles des écoles et des foyers, avec lesquelles ils travailleront sur de nouveaux concepts basés sur l'enseignement du soin de l'environnement, la transformation des produits alimentaires et du recyclage des déchets.

Le directeur a exprimé son désir de voir le projet couvrir le plus grand nombre possible d'écoles, parmi les plus de 500 écoles primaires que compte Luanda, un défi pour lequel il a demandé le soutien de toute la société.